Dodental na aardbeving Vanuatu opgelopen naar 14, ongeveer 200 gewonden

In de eilandengroep Vanuatu, ten oosten van Australië, zijn minstens veertien mensen omgekomen door de zware aardbeving gisteren in het zuiden van de Stille Oceaan. Ongeveer 200 anderen zijn gewond geraakt, meldt het Internationale Rode Kruis.

De beving van gisteren had een kracht van 7,3. Het epicentrum was op zo'n 30 kilometer van de kust van hoofdstad Port Vila, op zo'n 57 kilometer diepte.

Omvang ramp onduidelijk

De volledige omvang van de gevolgen van de aardbeving is nog niet duidelijk. Wel is te zien dat veel gebouwen in Port Vila zwaar zijn beschadigd of ingestort. Langs de kustlijn van de stad ontstonden ook aardverschuivingen door de beving.