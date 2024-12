Vier vragen over de liquidatie van een Russische generaal in Moskou

Correspondent Rusland Geert Groot Koerkamp:

"Zoals elke gelegenheid wordt benut om de Oekraïense regering zwart te maken, wordt deze bomaanslag aangegrepen door het Kremlin om te laten zien dat Oekraïne een terroristische staat is. Dat is mogelijk ook de reden waarom de moord op generaal Kirillov sinds vroeg in de ochtend prominent op staatstelevisie te zien is geweest.

Ik denk dat het nieuws een schok is voor veel Russen die werken bij het leger of de defensie-industrie. Er zijn hier duizenden van die mensen, die 's ochtends in Moskou in hun auto stappen om naar hun werk te gaan en die voelen: we zijn wel erg kwetsbaar. Niemand weet wie de volgende kan zijn. Al die mensen waterdichte bescherming bieden is onmogelijk.

Het doet een beetje denken aan de eerste drones die Moskou bereikten vorig jaar. Ook dat had militair gezien niet veel gevolgen, maar liet wel zien waartoe Oekraïne in staat is. Nog altijd rukt Rusland ten koste van grote verliezen op in Oost-Oekraïne, maar tegelijkertijd, zo blijkt, kan niemand in Moskou helemaal zeker zijn van zijn veiligheid."