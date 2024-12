Russische generaal dood na aanslag, vermoedelijk door Oekraïne

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Het is niet voor het eerst dat er in Rusland aanslagen plaatsvinden tegen mensen die het Kremlinstandpunt verdedigen. Dat kunnen militaire bloggers zijn, vorige week zagen we een raketgeleerde, vandaag zien we een hoge Russische militair. Die zaken worden niet altijd opgelost, maar het ligt voor de hand dat de Oekraïense veiligheidsdienst door de Russen als hoofdverdachte wordt gezien.

Of dat bewezen kan worden, valt nog te bezien. Er zijn in ieder geval aanwijzingen dat die Oekraïense veiligheidsdienst in Rusland mensen gebruikt of betaalt om dit soort dingen voor hen op te knappen. Dat betekent niet altijd dat leden van die dienst daadwerkelijk in Rusland actief zijn.

Maar het spoor leidt ongetwijfeld richting Oekraïne en waarschijnlijk hebben heel veel van dit soort zaken een onderling verband."