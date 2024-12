'Russische raketgeleerde doodgeschoten buiten Moskou'

De Russische raketgeleerde Michail Sjatski is vlak bij Moskou doodgeschoten, melden meerdere Oekraïense media op basis van bronnen binnen de Oekraïense veiligheidsdiensten. Vermoedelijk is hij gedood door de militaire geheime dienst van Oekraïne.

Ook de anti-Kremlin-journalist Aleksandr Nevzorov meldt de dood van Sjatski op zijn Telegramkanaal. Volgens ooggetuigen werd de wetenschapper dinsdagavond rond 21.00 uur in een park doodgeschoten.

Sjatski was bij het Experimental Design Bureau Marsvan hoofdontwerper van de nieuwste rakettechnologie, die zou worden gebruikt in Russische kruisraketten en drones. Ook gaf hij les op het Moskouse Luchtvaartinstituut en speelde hij een belangrijke rol bij de toepassing van kunstmatige intelligentie in raketten en vliegtuigen.