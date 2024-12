Pro Shots Wesley Plaisier

NOS Sport • vandaag, 00:22 Plaisier laat ex-wereldkampioen Wright ontsnappen op WK darts: 'Hij was te pakken'

De kansen waren er, maar het is Wesley Plaisier niet gelukt om de derde ronde van het WK darts te bereiken. De Zuid-Hollander verloor in de tweede ronde met 3-1 van Peter Wright.

"Ik heb kansen zat gehad", moest Plaisier dan ook bekennen. "Hij was te pakken, maar dan moet je wel je dubbels gooien. Als ik dat had gedaan, had ik gewonnen. Maar onbewust komt er dan toch spanning op belangrijke momenten. Dat is ook een kwestie van ervaring", aldus de debutant.

Wright, de Schot met de gekleurde hanenkam won het het wereldkampioenschap van de dartsbond PDC tweemaal, in 2020 en 2022, maar zakte na zijn laatste wereldtitel flink af.

PDC Peter Wright schreeuwt het uit

De 34-jarige Plaisier, nummer 73 op de PDC-ranking, leek na zijn overwinning in de eerste ronde de spanning van zich afgegooid gegooid te hebben. Scorend kon hij in de eerste set mee met 'Snakebite' Wright. Toen het erop aankwam, haperde Plaisier en beet Wright toe.

De Schot sloeg toe in de door Plaisier geopende vijfde leg van de eerste set, en ontsnapte in de tweede set. Daarin kreeg de Zuid-Hollander liefst acht pijlen om de set in zijn voordeel te beslissen, maar kon de beslissende dubbel niet raken. Een wederopstanding van de Nederlander in set drie (3-0 voor Plaisier) en vier, deerde Wright uiteindelijk niet omdat Plaisier beslissende pijlen bleef missen.

In derde ronde stuit Wright op Jermaine Wattimena, die in de tweede ronde de als zestiende geplaatste Brit James Wade uitschakelde.

De Graaf door

Jeffrey de Graaf stond eerder op de avond in de eerste ronde tegenover Rashad Sweeting, alias 'The Candyman', de eerste darter van de Bahamas op een groot international podium als het WK. "Dit was de beste dag uit mijn leven", sprak Sweeting ondanks zijn nederlaag. "Maar 't is hier wel koud."

PDC Rashad Sweeting geniet bij zijn debuut op het WK-podium

De Graaf, die met zijn vriendin in Zweden woont en uitkomt voor het Scandinavische land, had meer moeite dan verwacht met Sweeting. die de eerste set won en in de tweede met 2-0 voorkwam.

Maar de 34-jarige De Graaf, die voor de vierde maal meedoet aan het WK, draaide de wedstrijd om, won toch nog met 3-1 en speelt nu zondag in de tweede ronde tegen de schot Gary Anderson, tweevoudig wereldkampioen.

Alle vrouwen uitgeschakeld

Met de uitschakeling (3-2) van de Engelse Fallon Sherrock door haar landgenoot Ryan Meickle verdween de laatste vrouw uit het toernooi. Eerder op de avond vloog Noa-Lynn van Leuven er al uit. De eerste Nederlandse ooit op het WK ging met 3-1 ten onder tegen Kevin Doets.

Zestien dagen darts Het WK darts duurt in totaal zestien dagen. Voor de kerst worden de eerste en tweede ronde afgewerkt. Na drie dagen pauze vinden van 27 tot en met 30 december de derde en vierde ronde plaats. Op 1, 2 en 3 januari zijn de kwart- en halve finales en de eindstrijd. De winnaar van het WK keert met 500.000 Britse ponden huiswaarts, omgerekend ruim 600.000 euro. In totaal doen er acht voormalig PDC-wereldkampioenen mee en plaatste een recordaantal van zestien Nederlanders zich.