NOS Noa-Lynn van Leuven in het café waar ze traint

NOS Sport • vandaag, 06:27 Wordt dartster Van Leuven de Nederlandse Sherrock? 'Hoop dat dames denken: wat tof'

Als Noa-Lynn van Leuven vanmiddag even voor drieën het podium in Alexandra Palace betreedt, bereikt het Nederlandse darten een nieuwe mijlpaal. De 28-jarige Van Leuven is de eerste Nederlandse vrouw die op het WK van dartsbond PDC aantreedt.

Daarmee voegt Van Leuven zich bij een exclusief gezelschap: van de 96 deelnemers is Fallon Sherrock de enige andere vrouw die dit jaar meedoet aan het toernooi. Slechts vijf andere vrouwen stonden ooit op het podium van 'Ally Pally', de beroemde hal in Noord-Londen.

"Het is machtig mooi om op dat iconische podium te mogen staan", zegt Van Leuven, die het in de eerste ronde opneemt tegen landgenoot Kevin Doets. "Ik heb het hele jaar gestreden om mee te mogen doen. Om er nu te mogen staan, is bizar."

1:44 Van Leuven over spelen op 'megamooi' WK-podium: 'Hopelijk kan ik het ver schoppen'

Van Leuven plaatste zich via de Women's Series, een reeks toernooien door het jaar heen. In de finale van het 21ste toernooi versloeg ze Beau Greaves en gooide ze een gemiddelde van 109,64 per drie pijlen, het hoogste moyenne ooit genoteerd in de Women's Series.

Cruciaal belang

Veel toernooien van de PDC zijn open voor zowel mannen als vrouwen, maar volgens Van Leuven is een vrouwentour als de Women's Series van cruciaal belang om het vrouwendarten in Nederland populairder te maken.

"Ik vind het niet erg om tegen mannen te spelen, omdat ze me beter maken. Maar vrouwen gaan zich niet inschrijven voor gemengde toernooien als ze niet weten waar hun niveau staat." Een vrouwentoernooi kan net het beslissende zetje geven. "De drempel is lager."

Zestien dagen darts Het WK darts duurt in totaal zestien dagen. Voor de kerst worden de eerste en tweede ronde afgewerkt. Na drie dagen pauze vinden van 27 tot en met 30 december de derde en vierde ronde plaats. Op 1, 2 en 3 januari zijn de kwart- en halve finales en de eindstrijd. De winnaar van het WK keert met 500.000 Britse ponden huiswaarts, omgerekend ruim 600.000 euro. In totaal doen er acht voormalig PDC-wereldkampioenen en plaatste een recordaantal van zestien Nederlanders zich.

Cijfers van de Nederlandse dartsbond (NDB) laten geen significante toename van het aantal vrouwelijke darters zien. Directeur Paul Engelbertink benadrukt dat alle NDB-toernooien een vrouwencategorie hebben, en dat er steeds meer toernooien speciaal voor vrouwen worden georganiseerd.

"Het niveau ligt echt hoger dan een aantal jaren geleden", zegt hij. "Maar om serieus prijzengeld te kunnen uitkeren, moet je een grote groep dames hebben die op hoog niveau kunnen spelen. We kunnen niet ontkennen dat die groep momenteel een stuk kleiner is dan bij de mannen."

Het is een zaak van de lange adem. Engelbertink hoopt dat Van Leuven ver komt op het WK. "Als een dame wint, zorgt dat voor veel aandacht. En ambassadeurs voor de sport zijn van het grootste belang."

Nederlandse Sherrock

"Nederland heeft ook een Fallon Sherrock nodig", antwoordt Van Leuven op de vraag wat er moet gebeuren om meer vrouwen de pijlen op te laten pakken. De Britse doet dit jaar voor de vijfde maal mee aan het WK. "Iemand die veel op tv is en een rolmodel kan zijn."

Taylor Lanning/PDC Fallon Sherrock tijdens het WK van vorig jaar

Volgens Engelbertink heeft Van Leuven dat in zich. "Ze heeft de potentie om een heel hoog niveau aan te tikken en heeft al hoge pieken laten zien. Als ze er in de komende jaren nog een stapje bij zet, kan ze zeker een rolmodel worden waar Nederland van kan genieten."

"Uiteindelijk doe ik het darten voor mezelf", besluit Van Leuven. "Ik sta er omdat ik het een leuk spelletje vind. Het zou hartstikke mooi zijn als ik ook nog iets voor een ander kan betekenen. Ik hoop dat er straks veel dames kijken en dat ze denken: wat tof, dat wil ik ook."