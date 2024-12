NOS Sport • vandaag, 15:44 • Aangepast vandaag, 16:20 Van Leuven verliest bij WK-debuut: 'Megatrots, na alles wat ik heb meegemaakt'

1:54 Trots overheerst bij uitgeschakelde darter Van Leuven: 'Ik hoop mensen te inspireren'

Noa-Lynn van Leuven is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het WK darts. De eerste Nederlandse vrouw ooit op een wereldkampioenschap van dartsbond PDC verloor in de eerste ronde met 1-3 van landgenoot Kevin Doets.

Van de 96 deelnemers is naast Van Leuven de Engelse Fallon Sherrock de enige andere vrouw die dit jaar meedoet aan het toernooi. Slechts vijf andere vrouwen stonden ooit op het podium van 'Ally Pally', de beroemde hal in Noord-Londen. Van Leuven is ook de eerste trans persoon die meedoet aan het WK.

Op de kaart zetten

Ondanks de uitschakeling kijkt Van Leuven met een goed gevoel terug op haar debuut. "Ik ben megatrots dat ik hier kan staan, na alles wat ik heb meegemaakt. Als eerste Nederlandse vrouw, laten we het daarop houden", zegt de dartster, die in haar tienerjaren in transitie ging, tegen de NOS.

"Ik wil het Nederlandse vrouwendarten op de kaart zetten en voor mensen uit mijn community iets betekenen met mijn zichtbaarheid hier. Ik vecht voor iedereen, hoop genoeg mensen te inspireren. Iedereen mag zichzelf zijn."

Zestien dagen darts Het WK darts duurt in totaal zestien dagen. Voor de kerst worden de eerste en tweede ronde afgewerkt. Na drie dagen pauze vinden van 27 tot en met 30 december de derde en vierde ronde plaats. Op 1, 2 en 3 januari zijn de kwart- en halve finales en de eindstrijd. De winnaar van het WK keert met 500.000 Britse ponden huiswaarts, omgerekend ruim 600.000 euro. In totaal doen er acht voormalig PDC-wereldkampioenen mee en plaatste een recordaantal van zestien Nederlanders zich.

De 28-jarige Van Leuven zag de eerste leg die ze zelf begon naar Doets gaan, om daarna drie legs op rij te winnen en daarmee de eerste set.

Eeuwigdurende leg

Met haar eerste 180'er (drie pijlen in de triple-20) leek ze Doets in de derde leg van de tweede set te breken, maar Van Leuven liet kans na kans liggen om met 2-0 voor te komen. Uiteindelijk besliste haar opponent met zijn 33ste pijl (!) de bijna eeuwigdurende leg, waardoor de set alsnog door Van Leuvens vingers glipte en naar Doets ging.

Van Leuven moest daarna toezien hoe Doets ook de derde set won. Met twee 180'ers achter elkaar (ze gooide er in totaal zes) kwam ze in de vierde set nog terug tot 2-2 in legs, maar Doets liet zijn prooi niet meer los en benutte zijn eerste wedstrijdpijl.

Over de gemiste kansen zegt Van Leuven: "Als je daar staat, wil je winnen. Ik mis in die ene leg heel veel pijlen op de dubbel, dat moet beter. Maar ik kan wel tevreden zijn. Ik begon sterk en pakte de eerste set. Ik weet waaraan ik moet werken en ben hopelijk volgend jaar terug."

Doets op herhaling

Kevin Doets staat In de volgende donderdag tegenover Michael Smith, de als tweede geplaatste Brit die hem vorig jaar in de tweede ronde uitschakelde.

Later op de dag komt Wesley Plaisier nog actie. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen Peter Wright. De Schot met de gekleurde hanenkam won het WK tweemaal, in 2020 en 2022.

2:14 Darter Doets ondanks stroeve start niet bang voor nederlaag: 'Ik was nooit zenuwachtig'