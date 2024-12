ANP/NOS/PDC Het WK darts in Londen gaat van start

NOS Sport • vandaag, 07:02 WK darts begint: recordaantal Nederlanders, eerste trans vrouw en wonderkind Littler

Het WK darts gaat vandaag beginnen met een recordaantal Nederlanders. In totaal strijden 96 darters in Alexandra Palace, waar het toernooi sinds 2008 gehouden wordt, de komende zestien dagen om de wereldtitel. Op wie moeten we letten?

Vanavond vanaf 20.00 uur worden de eerste wedstrijden gespeeld. De eerste twee ronden worden voor de kerst afgewerkt, door elkaar heen. De topspelers zijn de eerste ronde vrij, maar vanavond mag regerend wereldkampioen Luke Humphries al beginnen aan zijn poging om de eerste speler in negen jaar te worden die zijn titel prolongeert.

De laatste die dat voor elkaar kreeg was de Schot Gary Anderson in 2016. Humphries speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Thibault Tricole en Joe Comito uit Australië.

Zestien dagen actie Het WK darts duurt in totaal zestien dagen. Voor de kerst worden de eerste en tweede ronde afgewerkt. Na drie dagen pauze rond de kerstdagen vinden van 27 tot en met 30 december de derde en vierde ronde plaats. Op 1, 2 en 3 januari zijn de kwart- en halve finales en de eindstrijd. De winnaar van het WK keert met 500.000 Britse ponden huiswaarts, omgerekend ruim 600.000 euro. In totaal doen er acht voormalig PDC-wereldkampioenen mee: Michael van Gerwen (2014, 2017 en 2019), Peter Wright (2020 en 2022), Gary Anderson (2015 en 2016), Raymond van Barneveld (2007), Rob Cross (2018), Gerwyn Price (2021), Michael Smith (2023) en Luke Humphries (2024).

De andere topfavoriet is de pas 17-jarige Luke Littler. Vorig jaar verraste het wonderkind vriend en vijand door bij zijn debuut de WK-finale te halen, waarin hij zelfs met 4-2 voorkwam tegen Humphries.

Afgelopen seizoen won Littler onder meer de prestigieuze Premier League en Grand Slam of Darts. Zijn pijlsnelle opmars leverde hem een nominatie op voor de Britse Sportpersoonlijkheid van het Jaar, een verkiezing die georganiseerd wordt door de BBC en waarvoor bijvoorbeeld ook Real Madrid-middenvelder Jude Bellingham en olympisch 800 meter-kampioene Keely Hodgkinson zijn genomineerd.

PDC Luke Littler in november met de trofee voor het winnen van de Grand Slam

Dit jaar doet er een recordaantal Nederlanders mee aan het WK; zestien landgenoten komen in actie in Alexandra Palace. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen is er uiteraard bij, net als Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, jeugdwereldkampioen Gian van Veen en Raymond van Barneveld, die het toernooi in 2007 won.

Verder zien we onder meer de in vorm verkerende Jermaine Wattimena, die vanavond al in actie komt, de na vier jaar terugkerende Jeffrey de Zwaan en Noa-Lynn van Leuven, die zich als eerste Nederlandse vrouw ooit en als eerste trans vrouw wereldwijd plaatste voor het WK darts.

Ook Wessel Nijman is iemand om in de gaten te houden. De 24-jarige Noord-Hollander maakt dit seizoen een sterke indruk, tikt hoge gemiddeldes aan en wordt door regerend kampioen Humphries zelfs genoemd als kanshebber op de wereldtitel.

PDC Wessel Nijman tijdens het WK van vorig jaar

Een aantal landen stuurt dit jaar voor het eerst een darter naar Londen. Zo is Rashad Sweeting de eerste speler uit de Bahama's ooit op het WK en via het allerlaatste kwalificatietoernooi plaatste Stefan Bellmont zich als eerste Zwitser ooit voor het toernooi in 'Ally Pally'.

Verrassende stunts

Deze editie van het WK belooft een van de spannendste in tijden te worden. Het niveau ligt dicht bij elkaar en de laatste maanden hebben een aantal darters voor een stunt gezorgd.

Zo mag Ritchie Edhouse, de nummer 29 van de wereldranglijst, zich sinds eind oktober winnaar van een majortoernooi noemen. De 41-jarige Engelsman versloeg in de finale van het EK de Nederlandse verrassing Wattimena, de mondiale nummer 36.

PDC Jermaine Wattimena (l) na zijn verloren EK-finale tegen Ritchie Edhouse

Voor beide mannen was het de eerste keer dat ze in de eindstrijd van zo'n belangrijk toernooi stonden, nadat enkele topfavorieten er eerder in het toernooi verrassend uit waren gevlogen tegen op papier (veel) mindere tegenstanders.

De onverwachte eindzege van Edhouse volgde twee weken nadat de Belg Mike De Decker zijn eerste majortitel had gepakt. De mondiale nummer 24 bekroonde een ijzersterk toernooi door wereldkampioen Humphries in de finale te overklassen.

Laatste WK in 'Ally Pally'?

Tot en met 3 januari wordt er gestreden in Alexandra Palace, het enorme gebouw bovenop de heuvel in Noord-Londen. Het contract tussen dartsbond PDC en 'Ally Pally' loopt na dit WK af en het is nog maar de vraag of de verbintenis wordt verlengd.

De PDC mikt op een grotere zaal, dus het zou zomaar kunnen dat dit het laatste WK is in de iconische hal.

1:42 Darters reageren wisselend op mogelijk vertrek 'Ally Pally': 'Bord hangt op dezelfde hoogte'