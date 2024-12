Getty Images Michael van Gerwen vorig jaar bij het WK

NOS Sport • vandaag, 18:40 WK darts dreigt uit iconische 'Ally Pally' te vertrekken: 'Nu naar Duitsland?'

Vanaf 15 december gaat het WK darts weer van start, voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met de feestdagen. Het evenement wordt sinds 2008 gehouden in Alexandra Palace, een evenementenhal in Londen, maar voor hoelang nog?

Het contract tussen het iconische 'Ally Pally' en dartsbond PDC loopt na dit WK af en voorzitter Barry Hearn denkt na over een locatie waar meer publiek mogelijk is. Het WK van dit jaar is al uitverkocht met 90.000 kaartjes. Potentieel had de PDC meer dan 300.000 tickets kunnen verkopen als 'Ally Pally' meer ruimte had gehad.

Van Gerwen en 'Barney'

Veel darters zullen 'Ally Pally' gaan missen, maar Michael van Gerwen niet zo. "Het maakt mij niet zoveel uit waar er gespeeld wordt, als ik 48 uur voor mijn wedstrijd maar weet waar ik moet zijn. Dan zorg ik dat ik er ben. Maar mijn mening is wel dat het WK nog jaren in 'Ally Pally' kan plaatsvinden", zegt de wereldkampioen van 2014, 2017 en 2019 tegen de NOS.

Raymond van Barneveld werd vijf keer wereldkampioen, maar niet in 'Ally Pally'. Wel bereikte hij daar de finale in 2009. Voor hem is het vooral belangrijk dat het WK in Londen blijft.

"Ik zou het wel jammer vinden als het WK uit Londen vertrekt. Het is wel de traditionele plaats waar het wereldkampioenschap wordt gespeeld. Ik kan me niet voorstellen dat we ergens anders in het land terechtkomen."

1:42 Darters reageren wisselend op mogelijk vertrek Ally Pally: 'Bord hangt op dezelfde hoogte'

Regerend wereldkampioen Luke Humphries is lovend over de huidige locatie: "Alexandra Palace is voor mij heel belangrijk. Het ziet er geweldig uit en maakt het WK extra speciaal. Het is een iconische plek voor het darten. Maar ik denk dat het een optie is om naar een andere plek te verhuizen als daar meer capaciteit is."

Van Barneveld denkt dat het WK best eens uit Groot-Brittannië kan verdwijnen. "Het zou kunnen dat het WK naar een ander land gaat, want de ontwikkelingen in bijvoorbeeld België en Duitsland gaan heel hard. Vorig jaar speelde ik een demo in Duitsland en daar zaten al 6.000 mensen op de tribune."

Of is er wat anders aan de hand?

Van Gerwen sluit niet uit dat Hearn openlijk zijn twijfels uitspreekt met het oog op nieuwe contractonderhandelingen met Alexandra Palace. "Ik ken hem als een hele goede zakenman. Misschien heeft hij dit wel naar buiten gebracht om wat druk te zetten op de onderhandelingen over een nieuw contract."

Hoe dan ook is de komende editie nog in 'Ally Pally'. Het WK begint op 15 december, de finale staat gepland voor vrijdag 3 januari. Er doen in totaal zestien Nederlanders mee aan het mondiale eindtoernooi.