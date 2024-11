NOS Gian van Veen en Jurjen van der Velde

NOS Sport • vandaag, 14:17 Nederlanders Van Veen en Van der Velde in finale jeugd-WK: wie volgt Littler op? Laurens Sembiring redacteur NOS Sport Laurens Sembiring redacteur NOS Sport

Voor het eerst in de geschiedenis komt er een Nederlandse jeugdwereldkampioen in het darten. Zondagavond nemen talenten Gian van Veen en Jurjen van der Velde het in het Engelse Minehead tegen elkaar op en mag één van de twee zich de beste darter onder 23 jaar noemen.

Een titel die zelfs Michael van Gerwen, Nederlands succesvolste darter, nooit heeft kunnen grijpen. Van Gerwen stond in 2011 en 2012 in de finale, maar verloor beide keren.

De 35-jarige Van Gerwen heeft alle majortoernooien van de PDC minimaal één keer gewonnen, maar de tijd dat hij de titels aaneenreeg, ligt al even achter ons. Met Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld heeft Nederland weliswaar grote namen in huis, maar hoe zit het met de volgende generatie?

AFP Michael van Gerwen in 2011 tijdens zijn verloren finale van het WK onder (toen nog) 21 jaar

Tijd om eens beter kennis te maken met de twee hoofdpersonen van zondagavond, de 22-jarige Van Veen en de 21-jarige Van der Velde.

Van Veen is voor dartsvolgers geen onbekende. De darter uit het Gelderse Poederoijen heeft dit jaar meerdere toernooien op televisie gespeeld en liet bij de Grand Slam zien in vorm te zijn. Tijdens de groepsfase noteerde hij een gemiddelde van 108,89 per drie pijlen en daarmee gooide hij het oude record van dartslegende Phil Taylor uit de boeken.

"Als je ziet dat alle grote spelers aan dat toernooi hebben meegedaan en ik dan zijn record afpak, is dat wel heel bijzonder", zegt Van Veen, die vorig jaar de finale van het jeugd-WK verloor van wonderkind Luke Littler.

De 17-jarige Littler heeft besloten om dit jaar niet mee te doen om het jeugdwereldkampioenschap en dat is misschien ook niet zo gek. Littler won dit jaar al meerdere televisietoernooien, heeft een uitpuilende agenda en staat inmiddels vijfde op de wereldranglijst.

Ter vergelijking: Van Veen is in twee jaar opgeklommen naar de 28ste plaats op de zogeheten order of merit, die wordt gebaseerd op het verdiende prijzengeld van de afgelopen twee jaar.

Gekkenwerk

"Het is een meevaller dat Littler niet meedeed. Je hebt zijn weg: vanaf dag één finales halen en toernooien winnen. Da's gekkenwerk. Of je hebt mijn weg: elke maand stapjes vooruit zetten en beetje bij beetje beter worden."

Vorig jaar spraken we Gian van Veen tijdens het EK:

1:57 Van Gerwen tempert verwachtingen rondom Van Veen: 'Darts is marathon, geen sprint'

De tegenstander van Van Veen komt uit Zevenhuizen, een dorpje in de provincie Groningen. Van der Velde woont daar bij zijn ouders op de boerderij, waar ze zo'n 180 koeien hebben.

Naast het darten helpt hij waar nodig op het erf. "Vooral in de zomer kunnen dat lange dagen zijn. Het is fijn werk, maar sommige klusjes zijn leuk voor anderen. Stront uit de hokken halen bijvoorbeeld, dat doe ik liever niet", grapt Van der Velde.

"Maar het moet gebeuren. Een mens heeft ook liever een schoon bed, zo is het met koeien ook."

Pro Shots Jurjen van der Velde in maart van dit jaar, tijdens de UK Open

Van Veen en Van der Velde zijn generatiegenoten en kwamen elkaar tijdens hun tienerjaren regelmatig tegen bij toernooien. "In de jeugd was hij echt beter dan ik", zegt Van Veen. "Maar ik heb sindsdien grotere stappen gezet. Ik heb ervaring opgedaan bij televisietoernooien en leg mezelf nu minder druk op."

Volgens Van der Velde klopt het beeld dat Van Veen schetst. "In de jeugd won ik waar ik kwam. En toen we de overstap maakten naar de volwassenen kwam Van Veen ineens bovendrijven. Hij heeft aardige sprongen gemaakt en ik ben daar iets in blijven hangen."

Van der Velde speelt zijn wedstrijden in het Pro Tour-circuit en ziet dat de overstap naar de senioren best pittig is. "Je moet winnen om je ertussen te wringen. Het is voor een jeugdspeler zwaar om naar het buitenland te moeten reizen als je keer op keer verliest."

Strijd om plek twee

Van der Velde ziet dat naast Van Veen ook de 24-jarige Wessel Nijman er als Nederlands talent in is geslaagd om aansluiting te vinden met de dartstop. Van Veen sluit zich daarbij aan.

"Wessel heeft een fantastisch jaar achter de rug. Daar moet de dartswereld serieus rekening mee gaan houden. Ik denk dat Wessel en ik er nu bovenuit steken. Jongens zoals Jurjen zijn goed genoeg om bij de beste 128 van de wereld te horen, maar moeten het extra stapje nog zetten."

PDC Wessel Nijman (l) en Gian van Veen na afloop van hun groepsduel op de Grand Slam

Van Veen vervolgt: "Van Gerwen wint niet veel toernooien meer, maar blijft voorlopig wel de nummer één van Nederland. Ik denk dat er een mooi gevecht komt om plek twee. Dat kan Noppert, Van Duijvenbode of Van Barneveld zijn, maar ik denk dat je Wessel en mij daar niet voor hoeft uit te sluiten."

Kans op de titel

Zondagavond is er voor Van Veen en Van der Velde dus de kans om een titel te pakken. "Als je in de finale staat, wil je winnen", zegt Van Veen.

"Een mooie wedstrijd op een groot podium, ik heb er zin in", zegt Van der Velde. Als hij de finale wint, kwalificeert hij zich bovendien voor het senioren-WK, het grootste dartstoernooi van het jaar.

"Dat zou een mooie bonus zijn, maar ik ben daar nu niet echt mee bezig. Ik ben vooral hartstikke trots dat ik zo ver heb mogen komen."