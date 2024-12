Engels darttalent Bennett acht jaar geschorst wegens matchfixing

De Darts Regulation Authority (DRA) heeft twee Engelse darters een jarenlange schorsing opgelegd wegens matchfixing. Het gaat om Billy Warriner en Leighton Bennett; die laatste was ook actief op de PDC Tour. Bennett was als 13-jarige al wereldkampioen bij de jeugd van de BDO.

De nu 18-jarige Bennett mag acht jaar geen wedstrijden spelen. Hij werd schuldig bevonden aan tien gevallen matchfixing, verdeeld over vier wedstrijden.

De 23-jarige Warriner is schuldig bevonden aan 19 aanklachten, waarvan de meeste gaan over matchfixing. Hij mag tien jaar niet spelen. Beide darters moeten ook een boete betalen en waren sinds augustus al voorlopig geschorst in afwachting van het proces.