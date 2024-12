18-jarige Redmond helpt Feyenoord met twee goals aan nipte bekerzege op MVV

Vertraging door rook

In een uitverkocht stadion De Geusselt, waar onder meer Bert van Marwijk en Mark van Bommel aandachtig toeschouwer waren, mocht MVV voor het eerst in 25 jaar weer een club uit de traditionele top-drie ontvangen. "Een droom die uitkomt", zo zei interim-directeur Jean Boelen eerder.

Toen de wedstrijd eenmaal begonnen was, duurde het niet lang voor Feyenoord een voorsprong te pakken had. Na exact 140 seconden werd een voorzet van Dávid Hancko goed binnengelopen door Redmond, die daarmee zijn eerste goal in het profvoetbal maakte.

Feyenoord leek daarop af te stevenen op een eenvoudige zege, maar moest zich na een fout van González plots nog inspannen. De Uruguayaan leverde de bal zomaar in bij MVV-aanvaller Ilano Silva Timas, die netjes afmaakte voor de 1-2. Die goal was niet onterecht, want MVV was de hele wedstrijd actief de aanval blijven zoeken.