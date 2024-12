Oud-doelman en trainer Frans Körver (87) overleden, koning van de promotie

Voormalig doelman en voetbaltrainer Frans Körver is overleden. De Limburger is 87 jaar oud geworden.

Körver debuteerde als prof in 1959 bij Sittardia. De doelman vertrok twee jaar later naar MVV waar hij tot 1974 onder de lat stond. Hij speelde meer dan 400 wedstrijden in de eredivisie.

In de jaren tachtig en negentig was hij in totaal zes jaar trainer van de Maastrichtenaren en in 1997 de laatste coach die met MVV kampioen van de eerste divisie werd en de club naar de eredivisie loodste.