Gimenez leidt Feyenoord met hattrick naar ruime zege op Heracles

Santiago Gimenez heeft Feyenoord in de eredivisie met drie doelpunten naar een 5-2 zege op Heracles Almelo geleid. De Mexicaanse spits voltooide zijn hattrick nog voor rust, mede dankzij een benutte strafschop.

Door de zege staat Feyenoord in ieder geval voor één dag op de gedeeld tweede plaats in de eredivisie. De ploeg van trainer Brian Priske heeft 35 punten uit zestien duels. FC Utrecht heeft evenveel punten en komt zondag in actie tegen Go Ahead Eagles.

Feyenoord speelt volgende week zondag in de laatste speelronde voor de winterstop tegen koploper PSV, dat vandaag bij sc Heerenveen voor de tweede keer dit seizoen verloor.

Tegen Heracles koos Priske ervoor om In-Beom Hwang en Anis Hadj Moussa, twee smaakmakers van de afgelopen weken, rust te gunnen. Igor Paixão, een van de andere uitblinkers de afgelopen tijd, begon wel in de basisopstelling.

De Braziliaan was in elk van zijn voorgaande zes wedstrijden bij een doelpunt betrokken, maar door een vroege tik van Heraclied Shiloh 't Zand, gehuurd van Feyenoord, ging er na twintig minuten een streep door het streven om daar een zevende opeenvolgende duel aan toe te voegen.

Na een flinke blessurebehandeling probeerde Paixão het nog even, maar hij moest zich laten vervangen door Hadj Moussa. Die kwam daardoor op linksbuiten te spelen. Normaal speelt de linkspoot op rechts, maar ook op de andere flank kwam hij tot zijn recht.

Handelingssnelheid

Feyenoord was tot dan toe ondanks ruim balbezit tot slechts één kans gekomen (Dávid Hancko werkte een rebound tegen de paal) en de komst van dribbelaar Hadj Moussa bracht de benodigde creativiteit binnen de ploeg. Heracles had het lastig met de handelingssnelheid van de Algerijn.

Een doelpunt leverde het hem niet op. In plaats daarvan kwam het gros van de doelpuntenproductie op naam van Gimenez, die de openingstreffer na een halfuur uit een hoekschop binnenkopte en daarmee de basis legde voor zijn hattrick.

Vijf minuten later lag zijn tweede van de avond in het net. Gimenez werd in de vijandelijke zestien gevloerd door verdediger Damon Mirani, ging zelf achter de bal staan en benutte de strafschop. Vlak voor rust kopte hij zijn derde binnen, na goed voorbereidend werk van Hadj Moussa.

Herstelde verhoudingen

Het betekende de 3-1, want tussendoor had 't Zand uit de eerste doelpoging van Heracles de aansluitingstreffer gescoord. Even leek Feyenoord daardoor het momentum kwijt te raken, maar de treffer van Gimenez herstelde de verhoudingen.

Vlak na de pauze gooide Hancko de wedstrijd in het slot door de 4-1 te maken. Heracles maakte er via Justin Hoogma nog 4-2 van, waarna een eigen doelpunt van Heraclied Suf Podgoreanu de stand op 5-2 bepaalde.