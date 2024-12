ANP Vreugde bij Quick Boys na de goal tegen Fortuna Sittard

NOS Voetbal • vandaag, 22:07 Amateurs Quick Boys stunten opnieuw in KNVB-beker met uitschakeling van Fortuna Sittard

Quick Boys heeft voor een stunt gezorgd door zich ten koste van Fortuna Sittard voor de achtste finales van de KNVB-beker te plaatsen. De Katwijkse amateurs schakelden in de tweede ronde de nummer acht van de eredivisie uit door voor eigen publiek met 3-1 te winnen.

Ook Excelsior en RKC bekeren verder. Excelsior, koploper van de eerste divisie, won uit met 3-1 uit bij het twaalf plaatsen lager geklasseerde FC Eindhoven.

RKC ontdeed zich van SC Cambuur. De nummer zeventien van de eredivisie versloeg de Friezen, vijfde in de eerste divisie, overtuigend in eigen stadion met 4-1.

ANP Danny Buijs, trainer van Fortuna Sittard

Quick Boys, koploper in de tweede divisie, deed vanaf de eerste minuut niet onder voor Fortuna Sittard. Verdediger Ivaila Staal kopte in het eerste kwartier een hoekschop van links op de paal en Levi Duijn zag hoe Fortuna-keeper Luuk Koopmans zijn schot nog net overtikte.

De eerste de beste kans voor de Limburgers leverde wel een doelpunt op, toen in de twintigste minuut de tot spits gepromoveerde Alessio de Cruz werd weggestoken door Alen Halilovic en knap afrondde.

Nijhuis staakt

Maar nog voor rust herstelde het beter spelende Quick Boys het evenwicht door een doelpunt van middenvelder Nick Broekhuizen. Op slag van rust kwamen de Katwijkers zelfs op 2-1 na een omstreden uitbraak, afgerond door spits Milan Zonneveld. Daarbij werd het spel hervat met een bal die ballenjongen het veld ingooide, terwijl er elders nog een bal op het veld lag.

Meteen daarna werd het langs de lijn onrustig na een confrontatie tussen beide supportersgroepen, waarna de mobiele eenheid het veld opkwam. Bovendien ontstond er een brandje in de duinen achter het sportpark als gevolg van vuurwerk, alles bij elkaar reden voor scheidsrechter Bas Nijhuis om het duel stil te leggen.

ANP Politie (met hond) op het veld in Katwijk

Nijhuis trok de nog te spelen minuten bij de tweede helft, waarin Zonneveld met zijn tweede treffer er 3-1 voor de thuisploeg van maakte. Daar bleef het bij.

In de vorige ronde had Quick Boys, dat vorig seizoen de kwartfinales bereikte, ook al afgerekend met een eredivisieclub, Almere City.

ANP De spelers van Excelsior zijn blij

Excelsior, de koploper van de eerste divisie, kwam in de 21ste minuut op voorsprong door een doelpunt van Zach Booth die een voorzet van links van Arthur Zagré binnen werkte. De Amerikaan was ook verantwoordelijk voor de 0-2 in de 29ste minuut.

FC Eindhoven bracht al snel in de tweede helft de spanning weer terug door een goal van Daan Huisman op aangeven van Sven Blummel, maar verder kwamen de Brabanders niet. Sterker, het werd nog 3-1 door de voor Booth ingevallen Belg Jacky Donkor. Hij schoof de bal in een leeg doel, omdat keeper Jorn Brondeel mee naar voren was gegaan in een poging de gelijkmaker te forceren.

Voor het tweede seizoen op rij is Excelsior door naar de laatste zestien.

ANP Vreugde bij de spelers van RKC

RKC opende voor eigen publiek de score door een goal van de Poolse aanvaller Oskar Zawada in de veertiende minuut, maar een kwartier later was het weer gelijk. Michael de Leeuw legde de bal klaar voor Tony Rölke. De Duitser schoot vanaf links hard raak namens de nummer vijf van de eerste divisie: 1-1.

Het was de thuisclub die in de zevende minuut na rust weer een voorsprong kwam. Nadat het de Belg Chris Lokesa niet lukte om van dichtbij te scoren, ramde voormalig Cambuur-speler Silvester van der Water alsnog snoeihard in het doel van zijn oude club voor 2-1.

Opsteker voor RKC

Middenvelder Yassin Oukili zorgde met de 3-1 uit een corner van rechts van Julian Lelieveld in de 73ste minuut voor de beslissing. Invaller Faissal Al Mazyani maakte er in de slotfase nog 4-1 van. Het bereiken van de achtste finales is een opsteker voor de Waalwijkse club, die in de eredivisie alleen Almere City onder zich moet dulden.

De loting voor de achtste finales is komende vrijdag om 17.00 uur.