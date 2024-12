Kind met achternaam van beide ouders kan, maar niet iedereen geeft toestemming

Traditiegetrouw

En dat is problematisch, vindt Bureau Clara Wichmann (BCW). Volgens deze vrouwenrechtenorganisatie in het in strijd met het internationaal en Europees recht dat iemand geen rechtsmiddel heeft. Zo'n dertig vrouwen hebben zich met hun verhaal bij het bureau gemeld.

"Ik denk dat in beginsel beide ouders het over zoiets eens moeten zijn. Alleen moet er een mogelijkheid zijn dat als het niet in goed overleg gaat, je het kan voorleggen aan een rechter", zegt jurist Linde Bryk van BCW. "We hebben het hier niet over het schrappen van een achternaam, maar over toevoegen. Dat is iets wezenlijk anders."