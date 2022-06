ANP

NOS Nieuws • vandaag, 16:43 Ouders mogen straks naast baby ook jonge kinderen dubbele achternaam geven

Als het over enige tijd mogelijk is om pasgeboren baby's een dubbele achternaam te geven, moet dat ook worden toegestaan bij jonge kinderen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft daarvoor een wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Sinds vorig jaar ligt er een wetsvoorstel om ouders de mogelijkheid te geven om hun kinderen de achternamen van allebei de ouders te geven. De Tweede en Eerste Kamer moeten er nog mee akkoord gaan. Maar veel ouders hebben al laten weten dat ze het jammer vinden dat de wet alleen voor pasgeborenen geldt.

Kinderen die nu -voor de inwerkingtreding van de wet- geboren worden, komen er niet voor in aanmerking. Dat zou kunnen betekenen dat kinderen in hetzelfde gezin een verschillende achternaam krijgen. Om dat te voorkomen komt er nu een overgangsregeling in de wet.

Wens is groot

"De wens van veel ouders om de kinderen in hun gezin een dubbele naam te geven is groot", zegt Weerwind. "Met deze overgangsregeling geven we daar gehoor aan."

Voor ieder kind dat op of na 29 januari 2019 geboren is, krijgen ouders de mogelijkheid om na de inwerkingtreding van de wet alsnog een naamsverandering aan te vragen. Daarvoor kunnen ze dan gewoon naar de burgerlijke stand van de gemeente. De regeling blijft geldig tot een jaar na de inwerkingtreding van de wet.

Voor de datum van 29 januari 2019 is gekozen, omdat er toen een motie van D66 werd aangenomen, waarin het kabinet werd opgeroepen om de dubbele achternaam voor kinderen mogelijk te maken.

Weerwind wil de kinderen maximaal twee achternamen geven zonder koppelteken, dus bijvoorbeeld De Jong Van Vliet of Van Vliet De Jong. Uitzondering zijn kinderen van wie een van de ouders, of allebei, al een dubbele naam hebben, zoals Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes. Die dubbele namen worden als enkelvoudige achternaam gezien. Dus die ouders mogen hun kinderen Korthals Altes Van Bergen Henegouwen als achternaam geven.