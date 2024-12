Eerste Kamer stemt in met afschaffen salderingsregeling vanaf 2027

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het schrappen van de zogeheten salderingsregeling met ingang van 2027. Met de regeling mogen eigenaren van zonnepanelen de energie die ze in een jaar aan het net leveren aftrekken van de energie die ze afnemen. Dat leidt tot lagere energierekeningen. Op die manier is het aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen, omdat ze zo sneller zijn terugverdiend.

Regeringspartijen BBB en PVV waren toen tegen, maar gingen er aan de formatietafel toch mee akkoord de regeling per 2027 in één keer te beëindigen.

Kosten voor terugleveren

Onder meer door de onzekerheid over de toekomst van de regeling - en het nu schrappen ervan - is de vraag naar zonnepanelen afgenomen. Daar komt bij dat steeds meer mensen met zonnepanelen hun energieleveranciers betalen voor het terugleveren van stroom aan het net.

Door de toename van het aantal zonnepanelen zijn er meer pieken en dalen in het aanbod van elektriciteit. Energiebedrijven moeten steeds meer geld uitgeven om het net in balans te houden en die kosten berekenen ze door aan al hun klanten.

De VVD en SP pleitten in oktober in de Kamer nog wel voor een verbod op het vragen van terugleveringskosten door energieleveranciers, als de salderingsregeling in 2027 is geschrapt. Op die manier moeten consumenten gestimuleerd blijven worden om hernieuwbare energie via zonnepanelen op te wekken.