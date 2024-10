NOS

NOS Nieuws • vandaag, 09:01 Tweede Kamer wil verbod op terugleverkosten voor eigenaren van zonnepanelen Ewoud Kieviet Politiek verslaggever

Steeds meer mensen met zonnepanelen betalen hun energieleveranciers voor het terugleveren van stroom aan het net. De VVD en de SP in de Tweede Kamer willen een verbod op deze terugleveringskosten als over twee jaar de aantrekkelijke salderingsregeling voor zonnepanelen verdwijnt.

Zonnepanelen worden steeds minder aantrekkelijk door de toenemende kosten, zegt Kamerlid Beckerman (SP). "Nu moeten huurders en kopers met zonnepanelen daardoor twee tot drie keer langs de kassa. Dat willen we niet, want zonnepanelen zijn een heel goede manier om energie op te wekken." De partijen hebben steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Het kabinet Schoof wil de salderingsregeling per 2027 in één keer afschaffen. Salderen houdt in dat huishoudens de energie die zij in een jaar tijd aan het net leveren mogen aftrekken van de energie die ze afnemen. Door die regeling kunnen zij de aanschaf van zonnepanelen al in een paar jaar terugverdienen.

Nu die salderingsregeling verdwijnt moeten ook de terugleverkosten worden verboden, vindt Kamerlid Erkens (VVD). "Als salderen verdwijnt moeten ook al deze boetes en heffingen verdwijnen, zodat het voor mensen duidelijk is dat zonnepanelen lonen en hoeveel het loont om ze aan te schaffen."

Markt ingestort

Begin dit jaar stemde de Eerste Kamer een wet van het vorige kabinet weg, die de salderingsregeling langzaam zou afbouwen. Het huidige kabinet bouwt de regeling in één klap af in 2027.

Dat heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar zonnepanelen is ingestort, zegt Kamerlid Bontenbal (CDA). "Die langzame afbouw was bedoeld om de markt niet te laten instorten. Nu dit kabinet het in één keer afbouwt zie je dat de hele sector op z'n kop staat en dat zonnepanelen veel minder aantrekkelijk zijn geworden."

De Kamerleden van VVD en SP hopen met hun voorstel het consumentenvertrouwen in zonnepanelen weer wat te herstellen. "Het is zeker nog lonend om zonnepanelen aan te schaffen, zeker als deze boetes verdwijnen", zegt Erkens. "Zonnepanelen worden steeds goedkoper waardoor je ook zonder salderingsregeling de investering in 10 tot 12 jaar kunt terugverdienen."

Als energiebedrijven ondanks een verbod toch doorgaan met het in rekening brengen van de terugleverkosten willen VVD en SP toezichthouder ACM de bevoegdheid geven om boetes op te leggen aan deze bedrijven.