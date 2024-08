ACM onderzoekt terugleververgoedingen zonnestroom

De toezichthouder gaat over de zaak in gesprek met zowel grote als kleine energiemaatschappijen.

Negatieve teruglevergoeding

De Tweede Kamer heeft in het huidige wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet, mede in het belang van de energietransitie, een verbod op een negatieve terugleververgoeding opgenomen.

Hoge tarieven

De ACM gaat nu kijken of mensen met een modelcontract niet onterecht meer betalen dan nodig is, en of het contract eerlijk is voor zowel mensen met als mensen zonder zonnepanelen. Daarnaast gaat de ACM het bestaande modelcontract herzien, mede vanwege de komst van de nieuwe Energiewet. Onderzocht wordt of leveranciers alsnog de mogelijkheid moeten krijgen om terugleverkosten in rekening te brengen bij modelcontracten.