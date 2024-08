In de toekomst mogelijk zonnepaneel 'als plasticfolie' op gebouwen en auto's

Onderzoekers van de universiteit van Oxford hebben een ultradunne zonnecel ontwikkeld in de vorm van een soort coating. Dit materiaal wekt net zo veel stroom op als de huidige zonnepanelen, maar is flexibeler. Daardoor kan het in de toekomst mogelijk worden gebruikt op bijvoorbeeld gevels van gebouwen en autodaken.

De nieuwe zonnecel is gemaakt van perovskiet - materiaal dunner dan haar - en bestaat uit drie lagen. Perovskiet wordt al langer gebruikt in zonnepanelen, maar met de nieuwe uitvinding kan veel meer energie worden opgewekt dan eerder lukte. "Voor het eerst is het gelukt om drie lagen perovskiet op elkaar te leggen en 27 procent energie-efficiëntie te bereiken", zegt onderzoeker Henry Snaith in Het Financieele Dagblad, dat over de uitvinding schrijft.