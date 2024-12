PSV bekert eenvoudig verder na zege op Koninklijke HFC, Lozano scoort vlak voor vertrek

Hirving Lozano stond in de Eindhovense basisopstelling. De Mexicaan vertrekt in de winterstop naar het Amerikaanse San Diego en maakte in zijn voorlaatste wedstrijd voor PSV de openingstreffer met een kopbal.

De Koninklijke HFC, dat in het verleden drie keer de KNVB-beker wist te winnen (in 1904, 1913 en 1915), was met 1.400 man naar het uitverkochte Philips Stadion afgereisd. De Haarlemse club wilde die meegereisde supporters graag wat laten zien en trok zelf ook ten aanval in Eindhoven. Dat werd alleen keihard afgestraft door de koploper van de eredivisie.