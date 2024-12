ANP

NOS Voetbal • vandaag, 13:28 PSV is wel een topclub, zegt Bosz, maar een topploeg even niet

Twee keer achter elkaar verliezen, dat doet een topclub niet, houdt Peter Bosz zijn teams altijd voor. En dus was het antwoord op de vraag of zijn PSV een topclub is na de nederlagen tegen Brest en Heerenveen 'nee'.

Twee dagen later, in de persconferentie naar aanloop van de bekerwedstrijd tegen HFC, legt Bosz uit hoe hij dat precies bedoelde. "Een goed elftal verliest niet twee keer achter elkaar. Het gaat natuurlijk om het elftal. Want PSV is natuurlijk een topclub, dat was al zo ver voordat ik hier kwam."

Bosz sprak harde woorden na de verliespartijen in Frankrijk en Friesland, maar vindt dat zijn elftal er nog altijd prima voor staat. "Er is geen paniek, er is geen dip. We hebben nog steeds goede spelers, maar dat moeten we zo snel mogelijk weer laten zien. En de eerste kans daarop is morgen tegen HFC."

'Voetbal is geen wetenschap'

Hoe het precies komt dat PSV plots een mindere week beleefde, kort na knappe zeges op FC Utrecht (2-5) en FC Twente (6-1), weet Bosz ook niet.

"In sommige gevallen is dat niet te verklaren", aldus Bosz. "Voetbal is geen wetenschap en er komt ook gevoel bij kijken. Maar ik ben nu anderhalf jaar bij deze club bezig en als er iets in is geslepen, is het constantheid. En daardoor staan we nu ook weer ruim bovenaan."

Over de opstelling tegen HFC wilde Bosz niet veel kwijt. Wel meldde hij dat tweede keeper Joël Drommel net als vorig seizoen in het bekertoernooi keept, in plaats van eerste doelman Walter Benítez.

