NOS Sport • vandaag, 16:56 Teruggekeerde Ben Saddik belooft 'keiharde knock-outs' en wil gevecht met Verhoeven

Ontspannen zit Jamal Ben Saddik op een stoel in een sportschool in Utrecht. Lachend, en met een Vlaamse tongval, vraagt de Antwerpenaar van Marokkaanse komaf om stilte in de zaal als zijn interview begint. "We zijn aan het opnemen man, anders kan het straks allemaal over!"

Ben Saddik (34) heeft een roerige tijd achter de rug. Hij werd geschorst door kickboksorganisatie Glory na een schop in de richting van Rico Verhoeven, kreeg daarnaast een dopingschorsing, werd veroordeeld tot een celstraf voor witwassing en oplichting en verloor tot overmaat van ramp zijn zus.

Van de beruchte 'bad boy' is in Utrecht weinig te zien. Goedgehumeurd en praatgraag kijkt Ben Saddik vooruit naar zijn rentree als kickbokser. Van revanchegevoelens is geen sprake, bezweert hij. "Het is mijn liefde voor de sport waarom ik wil terugkeren. Het waarmaken van mijn jongensdroom om wereldkampioen te worden."

'Schijnbeweging' naar Verhoeven

Over zijn schorsingen wil Ben Saddik nog best vertellen. De dopingschorsing was volledig zijn eigen schuld, zegt de man van twee meter vijf. "Ik was niet scherp: net aangekomen in Thailand moest ik alle documenten snel invullen. Daarin heb ik een fout gemaakt met het onboardingformulier."

"Ik was vergeten de medicatie te noteren die ik destijds kreeg. Later heb ik kunnen aantonen dat ik die medicijnen kreeg op voorschrift van een arts en daarom heb ik ook een lage schorsing van maar zes maanden gekregen."

Over de trap naar Verhoeven, waarvoor hij een half jaar werd geschorst door Glory, is hij luchtig. "Die schijnbeweging die ik maakte... Geloof me: als ik hem wilde raken met een trap had ik dat zeker wel gedaan. Ik vind dat er te extreem is gereageerd met die schorsing van zes maanden."

ANP Het moment tussen Ben Saddik (in het wit) en Verhoeven waarin Ben Saddik schopte

Met Verhoeven is de grote rivaal van Ben Saddik genoemd. "Momenteel is hij geen prioriteit, dat is voor mij de volgende wedstrijd", zegt de Belg over de Nederlander. Om er direct grijnzend aan toe te voegen: "Maar ik weet ook wat de fans willen. Ik ben ervan overtuigd dat als ik mijn werk blijf doen, Rico niet aan ons gevecht zal ontsnappen."

En zijn werk is Ben Saddik de laatste maanden blijven doen, een korte rustperiode daargelaten. "Na het overlijden van mijn zus heb ik een paar dagen rust gepakt om tot mezelf te komen. Nadien heb ik alles weer opgepakt."

"De sparringsessies die we hier in de gym doormaken zijn superhard", vertelt Ben Saddik. "Er komen vechters van over de hele wereld om hier te sparren en die sessies gaan er echt hard aan toe. Dus ik heb ook niet zoiets als 'ringroest' nu, of dat ik er nog even in moet komen."

Supergevecht met keiharde knock-out

Ben Saddik keert in februari terug in de ring en belooft vuurwerk. "Mensen snakken naar een supergevecht, naar keiharde knock-outs. Dat is wat ze missen en wat ze niet gekregen hebben. En dat hoop ik terug te brengen."

Zo zal Ben Saddik een route bewandelen die hem, zo hoopt hij, naar een titelgevecht met Verhoeven leidt. "Zeker en vast. Ik wil dat gevecht supergraag. Het is alleen maar leuk als onze partij nog een keer zal plaatsvinden. Hij is de wereldkampioen die al twaalf jaar ongeslagen is, daar kun je alleen maar respect voor hebben als sporter."

Voor het zover is, zal Ben Saddik eerst andere bokswedstrijden uitvechten. "Als ik het gif niet meer had, was ik er al lang mee gekapt. Maar ik hou zo van de sport. Ik vind het gewoon superfijn om weer terug te zijn."