Glory Jamal Ben Saddik

NOS Sport • vandaag, 12:56 Verhoevens rivaal Ben Saddik na 2,5 jaar afwezigheid terug in de ring

De beruchte kickbokser Jamal Ben Saddik maakt in februari zijn rentree in de ring. De grote rivaal van kampioen Rico Verhoeven kwam in augustus 2022 voor het laatst in actie.

De Belgische Marokkaan werd vorig jaar voor tien maanden geschorst na een positieve dopingtest, die straf loopt in januari af. Het was al de derde keer in zijn carrière dat Ben Saddik (34) wegens doping werd geschorst.

Bovendien werd de zwaargewicht eerder dit jaar voor een half jaar geschorst door kickboksbond Glory wegens een incident met Verhoeven. Na een gevecht van zijn trainngsmaat Nabil Khachab tegen de kampioen schopte Ben Saddik naar het hoofd van Verhoeven, die tevergeefs een eeuwige verbanning van Ben Saddik uit de sport eiste.

In juni werd Ben Saddik veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden wegens witwassen. De Antwerpenaar, die in Utrecht traint, is daartegen in beroep gegaan. In september werd hij onder voorwaarden vrijgelaten.

Wanneer, waar en tegen wie?

Het is nog onbekend wanneer, waar en tegen wie Ben Saddik het zal opnemen bij zijn rentree. Glory zal daar de komende dagen meer informatie over bekendmaken.

Ondanks alle incidenten heeft de 2.05 meter lange Ben Saddik een grote schare fans. Hij won 36 van zijn 47 gevechten, waarvan liefst 29 op knock-out. Hij vocht in zijn carrière driemaal tegen Verhoeven, waarvan de laatste twee keer in een titelgevecht. Ben Saddik won de eerste ontmoeting, Verhoeven was daarna twee keer de sterkste.

Begin deze maand verdedigde Verhoeven (35) zijn Glory-titel voor de twaalfde keer met succes door Levi Rigters te verslaan. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Verhoeven in februari de tegenstander van Ben Saddik zal worden.