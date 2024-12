Sprintkampioene Grevelt sluit aan bij Novus na vertrek bij Team Essent

Grevelt maakte in april van dit jaar de overstap van Development Team Fryslân naar Team Essent, het voormalige Team Jumbo-Visma. Bij het team van coach Jac Orie merkte Grevelt dat ze het plezier in het schaatsen was kwijtgeraakt. Daarom besloten beide partijen in goed overleg de samenwerking eind november alweer te beëindigen.