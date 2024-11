Pro Shots Isabel Grevelt op het WCKT

NOS Schaatsen • vandaag, 10:02 Nederlands kampioen sprint Grevelt weg bij Team Essent: 'Even geen plezier'

Het plezier in het schaatsen is weg, daarom vertrekt Isabel Grevelt per direct bij Team Essent. De 22-jarige schaatsster plaatste zich begin deze maand tijdens het World Cup-kwalificatietoernooi (WCKT) niet voor de eerste wereldbekerwedstrijden.

In februari werd de Noord-Hollandse (bij afwezigheid van Jutta Leerdam en Femke Kok) nog Nederlands kampioen sprint. Daarna tekende ze een contract tot en met de Winterspelen van Milaan in 2026 bij Team Essent, het voormalige Jumbo-Visma.

"Dit is een beslissing waar ik de afgelopen weken veel over heb nagedacht. Ik vind het moeilijk onder woorden te brengen wat het precies is, maar ik merk dat ik er mentaal niet lekker in zit en even geen plezier beleef aan het schaatsen. Ik hoop dat plezier snel weer terug te vinden", vertelt Grevelt op de website van de schaatsploeg.

Voor haar komst naar Essent reed Grevelt twee jaar voor Gewest Friesland. "Het is tijd om mijn vleugels uit te slaan", schreef Grevelt begin dit jaar in een verklaring over haar overstap. "Alles ademt hier topsport. Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te beginnen."

'Geen seconde spijt'

"De samenwerking is helaas niet geworden wat we ervan gehoopt hadden", zegt coach Orie nu. "We hopen dat Isabel het plezier in het schaatsen hervindt en wensen haar het beste in de toekomst."

"De afgelopen maanden zijn ontzettend leerzaam voor mij geweest en ik heb dan ook geen seconde spijt van mijn besluit om begin dit jaar het avontuur bij Team Essent aan te gaan. Ik kan helemaal niets negatiefs over de ploeg zeggen, gun iedereen het allerbeste en wil zowel de schaatsers als stafleden enorm bedanken", aldus de schaatsster die in 2024 nog goud pakte op de NK sprint.

Op de WK afstanden vorige winter, tijdens haar individuele debuut, eindigde ze als zesde op de 1.000 meter, dicht tegen de wereldtop aan. Eerder pakte ze twee keer brons op die afstand tijdens wereldbekerwedstrijden.