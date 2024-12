Reuters Georgescu in een tv-interview nadat de 1e ronde van de verkiezingen ongeldig waren verklaard

NOS Nieuws • vandaag, 13:58 EU start onderzoek tegen TikTok om Roemeense presidentsverkiezingen

De Europese Commissie is een onderzoek begonnen tegen TikTok. De vraag is of het Chinese socialemediaplatform genoeg gedaan heeft om bij de presidentsverkiezingen in Roemenië van vorige maand buitenlandse beïnvloeding te voorkomen.

De eerste ronde werd onverwacht gewonnen door de pro-Russische kandidaat Calin Georgescu. Uit onderzoek van veiligheidsdiensten zou blijken dat zijn filmpjes dankzij manipulatie extra werden gepromoot. De EU heeft daarom vragen over het algoritme dat TikTok gebruikt en ook over de manier waarop het platform omgaat met politieke boodschappen.

De EU kan boetes opleggen aan sociale media die niet snel en doeltreffend genoeg optreden tegen illegale praktijken als het manipuleren van verkiezingen. "Zodra wij bemoeienis vermoeden, met name bij verkiezingen, moeten we snel en krachtig handelen", zegt voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie. "Het moet duidelijk zijn dat in de EU alle online platforms een verantwoordelijkheid hebben."

Reactie TikTok

Een woordvoerder van TikTok zei tegen het Duitse persbureau DPA dat het geen betaling voor politieke boodschappen accepteert en dat het boodschappen verwijdert die ingaan tegen de richtlijnen voor desinformatie, lastigvallen en haatzaaien.

Het constitutioneel hof in Roemenië heeft de uitslag van de eerste ronde ongeldig verklaard. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. Het Roemeense OM is een onderzoek naar de campagne van Georgescu begonnen.