Roemeense veiligheidsraad: Rusland heeft presidentsverkiezingen beïnvloed

Correspondent Christiaan Paauwe in Boekarest:

"Georgescu houdt vol dat hij geen cent heeft uitgegeven aan deze campagne. Het is daarom moeilijk uit leggen hoe hij online zo succesvol was. Los van de onthullingen dat influencers geld hebben gekregen om hem te steunen op TikTok, waren er direct ook aanwijzingen dat Rusland hem een extra zet had gegeven, met een vergelijkbare tactiek die ze in buurland Moldavië onlangs nog hebben toegepast. Nu laten de diensten in Roemenië er geen twijfel meer over bestaan dat de pro-Russische kandidaat door Rusland geholpen is.

Vanwege het nieuws heeft de pro-EU kandidaat Elena Lasconi eindelijk publiekelijk de steun gekregen van de sociaaldemocratische premier Ciolacu. Zijn achterban gaat cruciaal worden voor Lasconi om kans te maken aanstaand weekend. Al zullen de onthullingen over Russische inmenging waarschijnlijk geen grote invloed hebben op het stemgedrag van Roemenen. De achterban van Georgescu denkt toch dat alle aantijgingen tegen de ultrarechtse kandidaat niet waar zijn."