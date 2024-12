Lookman en Banda beste Afrikaanse voetballers, oud-eredivisiespelers in beste elftal

Ook drie voormalig eredivisiespelers vielen 'in de prijzen': Andre Onana, Mohammed Kudus (beiden ex-Ajax) en Sofyan Amrabat (ex-FC Utrecht en Feyenoord) werden gekozen in het Afrikaanse elftal van het jaar.

Lookman was dit jaar de grote uitblinker voor Atalanta in de met 3-0 gewonnen Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen. Met een hattrick bezorgde de Nigeriaanse aanvaller zijn Italiaanse werkgever de eerste Europese prijs in de clubhistorie.

De goede lijn werd door zowel Lookman als Atalanta Bergamo doorgetrokken in het najaar. Op dit moment staat de club op de eerste plek in de Italiaanse Serie A. Lookman was in dertien wedstrijden al acht keer trefzeker en vier keer gaf hij een assist.