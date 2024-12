ANP Ambulances bij het Scheper ziekenhuis in Emmen

NOS Nieuws • vandaag, 20:48 • Aangepast vandaag, 21:35 Ook academische ziekenhuizen, specialisten stoppen gesprekken zorgakkoord Sander Zurhake redacteur Gezondheidszorg

Sander Zurhake redacteur Gezondheidszorg



Ook de belangenorganisaties van de academische ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en medisch specialisten stappen uit de onderhandelingen over een nieuw, alomvattend zorgakkoord dat zou lopen tot 2028. Dat melden de verenigingen vanavond. Later kwam daar ook de belangenvereniging voor de verpleegkundigen bij.

De zorgsector vindt de onverwachte bezuiniging van 315 miljoen euro op de zorg, waarmee vorige week de bezuinigingen op het onderwijs werden beperkt, onacceptabel. Dat is het in de ogen van de zorgsector des te meer omdat de door personeelstekorten geplaagde ziekenhuizen 165 miljoen euro minder krijgen om verpleegkundigen en specialistische verpleegkundigen op te leiden.

Eerder vandaag liet de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen al weten uit de onderhandelingen te willen stappen. Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, stelt ook namens de andere partijen dat de extra besparing een brug te ver is. "De zorg staat voor gigantische uitdagingen, met oplopende arbeidsmarkttekorten en een toenemende zorgvraag. De financiële positie van de ziekenhuissector is al kwetsbaar."

Plotselinge koerswijziging

De belangenorganisaties in de zorg hadden geen rekening gehouden met een koerswijziging. In het regeerprogramma staat immers dat in het nieuwe zorgakkoord naast een gelijkwaardige toegang tot zorg voor patiënten ook het "afwenden van het arbeidsmarkttekort" centraal staat.

Die tekst kon op brede steun in de zorgwereld rekenen. De eerder beloofde opleidingsgelden, waar het kabinet nu op wil bezuinigingen, zijn voor de sector cruciaal om een aantrekkelijkere werkgever te worden. Daarbij komt nog dat verpleegkundigen in het nieuwe zorgsysteem meer verantwoordelijkheden krijgen en bijscholing onmisbaar is.

"Deze bezuinigingen moeten van tafel", aldus Melkert. "Het is cruciaal dat wij de komende jaren kunnen blijven investeren in onze medewerkers die het hart vormen van de zorg. Het is dan ook een hard gelag dat juist deze medewerkers nu de dupe worden."

Kabinetsdoelen worden lastiger

Nu zorgminister Fleur Agema de steun van de ziekenhuizen en artsen verliest, wordt het waarschijnlijk moeilijker om speerpunten van haar beleid voor elkaar te krijgen. Zo moest in het nieuwe zorgakkoord ook geregeld worden dat kleinere streekziekenhuizen blijven bestaan.

De zorgpartijen hebben een brief gestuurd aan de Eerste Kamer waarin ze benadrukken dat de "uitvoerbaarheid en wenselijkheid van deze maatregelen" onvoldoende zijn onderzocht. Ze vragen de Eerste Kamerleden alsnog in gesprek met de ministers Agema en Eppo Bruins (Onderwijs) te gaan, voordat ze hun stem over de begrotingen uitbrengen.

Meerdere senatoren hebben op LinkedIn laten weten dat ze niet meteen willen stemmen over de begroting. Zo schrijft Roel van Gurp (GroenLinks-PvdA) "natuurlijk" kritische vragen te gaan stellen. "De stemming over deze begroting volgt pas na beantwoording van deze vragen, dat wordt dus in het nieuwe jaar", aldus Van Gurp in een reactie op een bericht van V&VN, de beroepsvereniging van de verpleegkundigen.

Gemeenten ook al vertrokken

Eerder stapten de gemeenten al uit de onderhandelingen over het zorgakkoord, omdat het kabinet te weinig geld zou vrijmaken om de plannen te verwezenlijken. Zo werden de fondsen die met het kabinet Rutte-IV waren afgesproken bij het aantreden van het nieuwe kabinet voor andere plannen ingezet.