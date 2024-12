NOS Ooggetuige / Sandra Vos Geen zon te zien in Uithuizermeeden

NOS Nieuws • vandaag, 20:33 Al acht dagen geen zon te zien en daar komen nog wat dagen bij

De donkere dagen voor kerst zijn dit jaar extra donker. In De Bilt heeft de zon al acht dagen op rij niet geschenen en dat was deze eeuw nog niet voor gekomen.

De laatste keer dat de zon zich zo lang niet liet zien is bijna 32 jaar geleden. Om precies te zijn van 2 tot en met 11 februari 1993. Als komende woensdag de zon nog niet heeft geschenen, is het langer grijs gebleven dan in 1993.

Daarbij past wel de kanttekening dat het niet overal in het land al acht dagen grijs is. Regionaal was soms een knipoog van de zon te zien, bijvoorbeeld langs de kust of in Zuid-Limburg.

Volgens NOS-weervrouw Willemijn Hoebert is de vele bewolking een gevolg van hogedrukgebieden in de omgeving. "Daar zit veel laaghangende bewolking in. Verder zit er weinig beweging in de atmosfeer. We hebben dus eigenlijk een beetje pech."

Deze acht zonloze dagen komen nog lang niet in de buurt van het record uit 1959. Toen was de zon vanaf 6 februari veertien dagen niet te zien.

Hogere energieprijzen

Wie een dynamisch energiecontract heeft, kan het gebrek aan zon terugvinden op de energierekening. Doordat er minder stroom opgewekt kan worden via zonnepanelen, stijgt de energieprijs. De gemiddelde uurprijs bereikte vorige week een recordhoogte. In Duitsland noemen ze dit weertype "Dunkelflaute", in Nederland is er nog geen goed woord voor, maar het KNMI vertaalt het als "duisterluwte".

Ook vorige maand liet de zon zich een tijdje minder zien. Op 6 november was het zo grijs dat er bijna geen zonne-energie werd opgewekt. Dat was toen het laagst in bijna twee jaar tijd.

Hoebert denkt dat ook de komende dagen bewolkt zullen zijn. "De eerste zonnetjes staan op vrijdag in de weerkaarten en ook dan zal het niet zonovergoten zijn."