Reuters Bondscoaches Sarina Wiegman (Engeland) en Andries Jonker naast de beker

NOS Voetbal • vandaag, 18:41 Oranje in loodzware groep op EK 2025 met titelhouder Engeland en Frankrijk

Het Nederlands elftal is bij de loting voor het EK voor vrouwen van komende zomer in Zwitserland gekoppeld aan titelhouder Engeland, dat wordt gecoacht door Sarina Wiegman.

Ook Wales en Frankrijk werden in het Zwitserse Lausanne bij groep D van Oranje en de Engelsen gevoegd.

Bondscoach Andries Jonker spreekt van "de zwaarste poule". "Je kan zeggen dat het een uitdaging is, dat is het ook. Maar het had ook veel makkelijker gekund. In poule A zit geen een topland, bij ons zitten er drie. Maar we accepteren het en weten dat we van iedereen kunnen winnen."

Wiegman kon er als bondscoach van Engeland wel om lachen dat zij net als in de afgelopen editie van de Nations League werd gekoppeld aan Nederland. "Alsof de duivel ermee speelt", zei Wiegman, die in 2017 Oranje naar de Europese titel leidde en dat vijf jaar later ook deed met The Lionesses.

"Ik hoop altijd dat het heel goed gaat met Nederland, maar nu moeten we tegen elkaar en wil ik natuurlijk winnen", aldus de 55-jarige Wiegman. "Dat we een zware poule hebben, is duidelijk. Maar dat geldt voor ieder land in de poule. Als je het toernooi wil winnen, moet je van de beste landen kunnen winnen en dat volhouden. Het is ook gaaf om zulke wedstrijden te spelen."

Wales eerste tegenstander

Nederland speelt de eerste wedstrijd op zaterdag 5 juli in Luzern tegen Wales, dat debuteert op een internationale eindronde. Met een dertigste plaats op de FIFA-ranking is Wales het laagst geklasseerde land van de groep, ver achter nummer vier Engeland.

Nederland (elfde) staat een plaatsje boven Frankrijk, de tweede tegenstander op het EK. Op het vorige EK werd Oranje in de kwartfinales na verlenging uitgeschakeld door de Françaises. In het laatste groepsduel is Engeland de tegenstander.

De beste twee landen van elke groep plaatsen zich voor de kwartfinales. De nummers 1 en 2 van de groep van Nederland nemen het daarin op tegen de beste landen van groep C, met daarin Duitsland, Denemarken, Zweden en Polen.

Sla de carrousel over NOS

NOS

Op basis van prestaties in de kwalificatie was het Nederlands elftal ingedeeld in pot 3 voor de loting, waardoor al gevreesd werd voor een groep met twee toplanden. De beste landen, zoals wereldkampioen Spanje, hadden een plek in pot 1. Onder meer Engeland zat in pot 2.

Ook gastland Zwitserland zat in pot 1 en werd gekoppeld aan IJsland, Noorwegen en Finland. Naast de groep D, met Nederland, is ook de groep van Spanje op papier veelbelovend. De wereldkampioen treft Italië, België en Portugal.

Speelsteden

Basel, Bern, Genève, Zürich, St. Gallen, Luzern, Sion en Thun zijn de speelsteden van het EK, dat op woensdag 2 juli wordt geopend met de wedstrijden tussen gastland Zwitserland en Noorwegen en IJsland-Finland.

De finale wordt gespeeld op zondag 27 juli in het St. Jakob-Park in Basel, met plaats voor ruim 38 duizend toeschouwers het grootste voetbalstadion van Zwitserland.

Prijzengeld opnieuw flink verhoogd Voorafgaand aan de loting maakte de UEFA bekend het prijzengeld voor het EK voor vrouwen flink te verhogen. De totaal te verdelen prijzenpot bedraagt komende zomer 41 miljoen euro. Op het vorige EK in 2022 was dat nog 16 miljoen, op het door Nederland in eigen land gewonnen EK van 2017 werd 8 miljoen euro verdeeld. In 2025 dwingt de UEFA voor het eerst af dat een deel (30 tot 40%) van het prijzengeld wordt verdeeld onder de voetbalsters.