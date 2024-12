EPA Bondskanselier Scholz vanmiddag tijdens de vertrouwensstemming in de Bondsdag

NOS Nieuws • vandaag, 16:35 • Aangepast vandaag, 17:01 Duitse regering formeel gevallen, weg vrij voor verkiezingen

De regering van de Duitse bondskanselier Scholz is nu ook formeel gevallen. Bij een stemming in de Bondsdag zegde een meerderheid van de parlementariërs, zoals verwacht, het vertrouwen in Scholz op. Daarmee is de weg vrij voor verkiezingen, over ruim twee maanden.

De regering viel begin vorige maand al uiteen, toen Scholz de minister van Financiën van de liberale FDP ontsloeg. Andere FDP-ministers stapten vervolgens op, waardoor een minderheidsregering overbleef van Scholz' eigen sociaaldemocratische SPD en de Groenen.

De politieke leiders spraken af dat er op 23 februari nieuwe verkiezingen komen, zeven maanden eerder dan oorspronkelijk gepland. Maar vervroegde verkiezingen kunnen volgens de Duitse grondwet alleen worden uitgeroepen onder strenge voorwaarden. Daarom vroeg Scholz een vertrouwensstemming aan, met als doel die te verliezen.

Dat is nu gebeurd. 207 parlementariërs spraken hun vertrouwen in de regering uit en 394 mensen zegden het vertrouwen op. De overige Bondsdag-leden onthielden zich van stemming.

Scholz vs. Merz

Het is nu aan bondspresident Steinmeier om de Bondsdag te ontbinden. Hij heeft al aangekondigd dat te gaan doen. Vervolgens kunnen de verkiezingen worden uitgeschreven. Scholz en zijn ministers blijven in functie tot er een nieuwe regering is.

Bij die verkiezingen zal Olaf Scholz weer de kanselierskandidaat zijn voor de SPD. Zijn partij staat in de peilingen echter ver achter op CDU/CSU van partijleider Friedrich Merz en moet daar ook de radicaal-rechtse AfD voor zich dulden.

CDU/CSU maakt met name een punt van de kwakkelende Duitse economie. "U laat het land achter in een van de grootste economische crises sinds de oorlog", zei Merz vandaag in de Bondsdag.

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers: "Wie had verwacht dat bondskanselier Scholz dit moment zou aangrijpen om de kabinetsval te verwerken, komt bedrogen uit. Hij maakte weinig woorden vuil aan zelfreflectie, en gebruikte het moment vooral als start van de verkiezingscampagne. Zo benadrukte hij niet alleen wat hij voor elkaar heeft gekregen, maar ook dat Duitsland meer geld moet lenen om veel meer te kunnen investeren. Bijvoorbeeld in infrastructuur, in duurzame energie en in defensie. Maar hij zal hard moeten werken om kiezers ervan te overtuigen dat het land met hem een nieuwe koers kan inslaan, omdat hij zelf medeverantwoordelijk is voor het beleid van de afgelopen jaren. De oppositie haalde dan ook direct hard uit, en daarmee lijkt de toon gezet voor een zeer felle verkiezingsstrijd de komende weken."