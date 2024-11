Duitsland vermoedelijk op 23 februari naar de stembus

Correspondent Charlotte Waaijers

"Dat er zo onderhandeld is over de dag dat het parlement de regering mag wegstemmen, is omdat Scholz en de oppositie verschillende belangen hebben. En verschillende ideeën over wat in het landsbelang is.

Volgens Scholz moet de minderheidsregering die hij nu leidt de kans krijgen om enkele maatregelen die voor Duitsland belangrijk zijn nog snel door te voeren. En wie weet klimt de SPD voor de verkiezingen nog wat in de peilingen. Bovendien volgen na de verkiezingen mogelijk moeizame onderhandelingen over een nieuwe regering. Dan kan de politieke besluitvorming maanden stilliggen.

Volgens de christendemocratische oppositieleider Merz heeft Duitsland zo snel mogelijk een nieuwe, stabiele regering nodig. Zijn partij staat er nu goed voor in de peilingen, en zal volgens hem de maatregelen die in het landsbelang zijn heus wel steunen komende weken. De minderheidsregering van Scholz heeft die steun in elk geval nodig, wat goed is voor de onderhandelingspositie voor Merz. Omgekeerd loopt zijn partij het risico dat kiezers CDU/CSU als dwarsligger zien als deze partij in de komende maanden uit eigen belang belangrijke beslissingen blokkeert.

De verkiezingsdatum die ze nu samen hebben besloten is dus een compromis. Waarbij ze ook nog rekening moesten houden met feestdagen, kerst en carnaval, en praktische zaken als de beschikbaarheid van voldoende papier voor alle brieven en stembiljetten. Daar waren zorgen over, maar de huidige datum lijkt ook wat dat betreft haalbaar."