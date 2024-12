MediaTV De verwoesting van bovenaf

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 10:47 • Aangepast vandaag, 13:01 Uitslaande brand in loods Hazerswoude-Rijndijk onder controle

In een loods in Hazerswoude-Rijndijk heeft een grote brand gewoed. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij, die in de omgeving te zien was. Inmiddels is de brand onder controle. Niemand raakte gewond.

De brand brak vanochtend rond 06.45 uur uit in een opslagloods van een houtverwerkingsbedrijf. Vanwege de rook was in de omgeving een NL-Alert verstuurd, waarin werd opgeroepen om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig en had de brand enkele uren later onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen. De loods werd door de brand vrijwel volledig verwoest.

Hoewel de brand onder controle is, verwacht de brandweer nog wel even bezig te zijn met nablussen. "We zijn sloopwerkzaamheden aan het verrichten om verborgen smeulende delen te vinden. Daarbij komt nog veel rook vrij en kan het vuur soms even oplaaien", zegt een woordvoerder tegen Omroep West.