NOS Nieuws • vandaag, 13:09 Explosie Purmerend vermoedelijk op begane grond, buurtbewoners geschokt

De brand die vannacht woedde in een huis in Purmerend, begon volgens de veiligheidsregio vermoedelijk na een explosie op de begane grond. De woordvoerder kan niet met zekerheid zeggen dat de explosie in het huis was.

Daarna ontstond er brand, die is doorgeslagen naar de zolder van het rijtjeshuis. Het vuur breidde zich uit naar twee naastgelegen woningen. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak sloegen.

Het is niet bekend wat de explosie veroorzaakte, maar volgens de politie kan er sprake zijn van opzet. Een gaslek als oorzaak wordt uitgesloten omdat de meeste huizen in het rijtje geen gasaansluiting hebben.

Eén persoon is zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met diegene gaat, zegt de veiligheidsregio. Zes mensen werden ter plekke nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

'Buurtbewoners erg geschrokken'

De huizen links en rechts van het huis waar de explosie was, hebben ook brandschade. Daarnaast heeft een aantal andere woningen rook- en waterschade. Van vijf huizen moesten mensen opgevangen worden op andere locaties. Er wordt gekeken of zij tijdelijk bij bijvoorbeeld familie kunnen verblijven, of dat zij een nacht in een hotel moeten verblijven. Eén huis kan waarschijnlijk eerder weer bewoond worden.

De burgemeester van Purmerend, Ellen van Selm, bracht vanochtend een bezoek aan de straat waar het gebeurde. Volgens haar zijn buurtbewoners erg geschrokken. "Explosies hebben veel impact. Als je dat meemaakt dan schrik je daar enorm van. Buurtbewoners helpen elkaar nu, ook bij de verwerking van deze gebeurtenissen". De gemeente helpt met het zorgen voor onderdak voor de getroffen buurtbewoners.

Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid:

1:38 Explosie en brand in woning Purmerend: 'Deze explosies hebben veel impact'

De explosie en brand hebben ook gevolgen voor andere mensen in de buurt. Door de brand is er een leiding van de stadverwarming doorgebrand, waardoor bij zo'n 75 tot 100 woningen de verwarming niet meer werkt. De veiligheidsregio verwacht dat de woningen binnen in de loop van de middag weer stadverwarming hebben.

'Veel criminaliteit'

Een buurtbewoner die vannacht naar zijn huis in Purmerend reed, zag een lichtflits. "Het was een ronde rode en oranje gloeiende bal". Hij wist niet meteen wat het was, maar vroeg zich wel af of het misschien vuurwerk of een aanslag was. "Terwijl er geen gekke dingen hier aan de hand zijn in deze buurt".

Een andere buurtbewoner zegt tegen de NOS dat de omgeving waar het gebeurde, geen veilige buurt is. "Dit is niet de eerste keer dat dit in Purmerend gebeurt. Een jaar geleden was er ook al een plofkraak op een plein hier in de buurt. Er is hier veel criminaliteit en ruzie onderling".

Een andere buurtbewoner onderschrijft dat. "Een tijd geleden hebben we zoiets in een andere straat gehad, ook met allemaal explosies. Die woning is toen ontruimd."

Volgens een andere buurtbewoner zijn er onlangs meerdere camera's geplaatst door de politie voor de veiligheid in de buurt.