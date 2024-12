Persbureau Heitink De brand woedt in een pannenkoekenrestaurant

NOS Nieuws • vandaag, 05:14 • Aangepast vandaag, 10:55 Pannenkoekenrestaurant in Ede door brand verwoest

Een grote brand heeft een pannenkoekenrestaurant in Ede verwoest. De brandweer kreeg de melding rond 01.15 uur. Eenmaal ter plaatse aan de Verlengde Arnhemseweg (N224) was de brand al uitslaand, zegt de brandweer.

De weg was urenlang in beide richtingen dicht, zodat de watertransporten vrije doorgang hadden. In de loop van de ochtend ging hij weer open.

Op beelden zijn metershoge vlammen uit het dak van de voormalige boerderij te zien:

0:27 Brand verwoest pannenkoekenrestaurant Ede

De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen restaurant, maar het pannenkoekenrestaurant "is zo goed als afgebrand". Het vuur is onder controle, maar de brandweer is nog wel aan het blussen.

Niemand aanwezig

De eigenaar van het pand is flink geschrokken, laat een fotojournalist ter plaatse weten. Verder zei de eigenaar dat het pand zo'n twaalf jaar geleden ook al een keer volledig is verwoest door een brand.

Het restaurant ligt pal tegenover het Airborne Monument op de Ginkelse Heide, dat herinnert aan de geallieerde luchtlandingen in september 1944.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht. Volgens de politie is het op dit moment te vroeg om te bepalen of er sprake is van brandstichting of bijvoorbeeld kortsluiting. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door de zware schade aan het pand.

Er was niemand in het restaurant aanwezig.