Taylor Lanning/PDC Jermaine Wattimena

NOS Sport • vandaag, 22:17 Wattimena overklast debutant Bellmont en plaatst zich voor tweede ronde WK darts

Jermaine Wattimena heeft zich op de eerste avond van het WK darts geplaatst voor de tweede ronde. De 36-jarige darter uit Westervoort overklaste de Zwitserse WK-debutant Stefan Bellmont en won met 3-0 in sets.

Wattimena was de eerste van zestien Nederlanders die op dit WK in actie komt. 'The Machine Gun', zoals zijn bijnaam luidt, is met veel vertrouwen afgereisd naar Londen. In de afgelopen maanden verraste hij met een finaleplaats op het EK en bereikte vervolgens ook de laatste acht bij de Grand Slam of Darts.

Tegen Bellmont, de eerste Zwitser ooit op een PDC WK, deelde Wattimena de lakens uit. Hij kwam in de eerste set niet in gevaar en had aan één break genoeg om met 3-1 te winnen. Door Bellmont ook aan het begin van de tweede set te breken, liep de Nederlander vlot uit naar 2-0 in sets.

Wattimena kwam een opleving van de Zwitser in de derde set te boven. Toen Bellmont pijlen op setwinst miste, sloeg de Nederlander toe: 3-2.

Last van zenuwen

"Het voelde niet alsof ik goed gooide, maar ik hoorde net 98 gemiddeld, dat is prima", zei Wattimena na zijn overwinning. "Ik had last van zenuwen in de eerste set, zo eerlijk moet ik zijn. Het is de eerste avond en ik ben in vorm, dus dan wil je het ook laten zien. Dat brengt toch extra druk mee."

Zestien dagen darts Het WK darts duurt in totaal zestien dagen. Voor de kerst worden de eerste en tweede ronde afgewerkt. Na drie dagen pauze vinden van 27 tot en met 30 december de derde en vierde ronde plaats. Op 1, 2 en 3 januari zijn de kwart- en halve finales en de eindstrijd. De winnaar van het WK keert met 500.000 Britse ponden huiswaarts, omgerekend ruim 600.000 euro. In totaal doen er acht voormalig PDC-wereldkampioenen en een recordaantal van zestien Nederlanders mee.

Wattimena neemt het maandagmiddag in de tweede ronde op tegen James Wade. "Hij gaat het moeilijk tegen me krijgen", voorspelde een lachende Wattimena.

In december 2021 schakelde Wade liefst drie Nederlanders uit om vervolgens voor de vierde keer de halve finales te bereiken. Tijdens de afgelopen twee edities won de Engelsman geen partij op het WK.

Titelverdediger

Later op de zondagavond maakt regerend wereldkampioen Luke Humphries zijn opwachting op het podium van 'Ally Pally', De Engelsman speelt zijn tweederondepartij tegen Thibaut Tricole, die in het openingsduel van het WK de Australiër Joe Comito versloeg (3-1).