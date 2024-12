Nederlandse ijshockeysters houden zicht op historisch olympisch ticket dankzij late zege

De Nederlandse ijshockeysters zijn nog één toernooi verwijderd van een olympisch ticket voor de Spelen van 2026 in Italië. In Sheffield werd Groot-Brittannië in het laatste duel op het OKT II geklopt na verlenging (1-0), waardoor Oranje als eerste in de groep eindigt en zich mag opmaken voor het OKT III in februari. Dat is de laatste voorronde.