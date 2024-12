IJshockeysters starten olympische kwalificatie met veelbelovende zege op Spanje

De Nederlandse ijshockeysters zijn goed begonnen aan het olympisch kwalificatietoernooi II. De ploeg van bondscoach Marco Kronenburg was in het Engelse Sheffield met 2-0 te sterk voor Spanje, de nummer 24 van de wereld.

Nederland zit in een groep met Spanje, Groot-Brittannië en Letland. De winnaar van de groep gaat door naar een van de drie OKT's III, waarvan de winnaars zich plaatsen voor de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan.

Oranje, als nummer zeventien van alle landen in de groep het hoogst gerankte land op de wereldranglijst, kwam na acht minuten in de eerste periode op voorsprong via Aimée Seppenwolde. De aanvaller profiteerde op aangeven van Jet Milders van de powerplay, waarbij haar ploeg door een Spaanse straf een speelster meer op het ijs had.