IJshockeyers Den Haag winnen voor vierde keer op rij nationale beker

De ijshockeyers van Hijs Den Haag hebben voor de zevende keer (en voor de vierde keer op rij) de nationale beker veroverd. In de eigen Uithof was Den Haag met 3-1 (1-0, 0-0, 2-1) te sterk voor dertienvoudig winnaar Heerenveen.

Na zeven minuten in de derde periode maakte de Fin Tuukka Rajamäki (topscorer van Heerenveen) de 1-1. Drie minuten later was het 3-1, dankzij doelpunten van Raymond van der Schuit (knap tussen drie man in) en Nick Verschuren (na een mooie aanval).