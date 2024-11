Pro Shots Ovetsjkin

NOS Sport • vandaag, 08:00 IJshockeyer Ovetsjkin scoort tegen 178 verschillende keepers en evenaart record

IJshockeyer Alexander Ovetsjkin heeft een bijzonder record geëvenaard. De Rus was afgelopen nacht goed voor twee doelpunten voor zijn club Washington Capitals in de National Hockey League (NHL) en heeft nu tegen 178 verschillende keepers gescoord.

Met zijn twee goals in de met 6-2 gewonnen wedstrijd tegen Utah Hockey Club evenaart hij het record van de Tsjech Jaromir Jagr. De inmiddels 39-jarige Ovetsjkin maakte aan het einde van de eerste periode de 3-1 en passeerde begin tweede periode Utah-goalie Connor Ingram nog een keer. Later in het duel viel hij uit met een beenblessure.

Op jacht naar Gretzky

De twee treffers tegen Utah brachten Ovetsjkins totaal in de NHL op 868. Hij heeft nog 27 goals nodig om het record van de Canadese legende Wayne Gretzky te breken, dat op 894 staat.

Ovetsjkin, bijgenaamd 'Alexander de Grote', speelt al twintig seizoenen in de NHL, de Noord-Amerikaanse profcompetitie met de beste ijshockeyers van de wereld. Hij maakte in 2005 de overstap van Dynamo Moskou naar de NHL en speelt sindsdien voor Washington, waarmee hij in 2018 de Stanley Cup veroverde.

Pro Shots Ovechkin bij de Winterspelen van 2014 in actie voor Rusland

Met de Russische ploeg werd Ovetsjkin driemaal wereldkampioen, maar won hij nog nooit olympisch goud. Bij de Winterspelen van 2014 in Sotsji golden de Russen als grote favoriet voor de titel, maar werden ze in de kwartfinale uitgeschakeld door Finland.

Bij de laatste twee Winterspelen mochten profs uit de NHL niet meedoen, maar over twee jaar in Milaan is dat wel weer het geval. Daar zou Ovetsjkin opnieuw een poging kunnen doen om goud te veroveren, mits hij dan nog speelt en het Russische team tot de Winterspelen wordt toegelaten.

Op dit moment worden Russische sporters en sportploegen vanwege de oorlog in Oekraïne bij grote internationale sportevenementen en -competities geweerd.

Overigens heeft Ovetsjkin in het verleden niet onder stoelen of banken gestoken goed bevriend te zijn met de Russische president Vladimir Poetin, een groot ijshockeyliefhebber.