NOS Voetbal • vandaag, 16:35 Eerste punt voor Steijn met Sparta na zeer matige wedstrijd tegen NEC

3:10 Bekijk de samenvatting van NEC Nijmegen - Sparta Rotterdam

NEC en Sparta blijven worstelen in de eredivisie. Met een 1-1 gelijkspel in de Nijmeegse Goffert schieten beide partijen heel weinig op, maar toch zal Sparta-trainer Maurice Steijn het meest tevreden zijn. Hij pakte zijn eerste puntje met de Rotterdamse ploeg sinds hij terugkeerde.

De Nijmegenaren en de Spartanen zitten de laatste weken in een diep dal. De ploeg van Rogier Meijer verloor zijn laatste drie eredivisiewedstrijden en ging vorige week nog met 5-0 onderuit bij Go Ahead Eagles. Sparta op zijn beurt had voor vandaag al negen wedstrijden op rij niet gewonnen.

Beide ploegen bivakkeren daardoor ook in de gevarenzone op de ranglijst. Dat was ook terug te zien in de wedstrijd. Het zelfvertrouwen was niet echt aanwezig bij beide teams en dat leidde tot een voorzichtig begin. De angst om te verliezen leek groter dan de wil om te winnen. Pas na 23 minuten viel de eerste kans van de wedstrijd te noteren.

NOS De stand in de eredivisie na de 14.30 uur-wedstrijden op zondag

Tobias Lauritsen kopte uit een hoekschop op de voeten van NEC-doelman Robin Roefs. De keeper onderscheidde zich later nog een keer toen hij Shunsuke Mito van scoren hield.

Hansen raakt de lat

NEC kroop aan het einde van de eerste helft pas een beetje uit zijn schulp. Dirk Proper testte Nick Olij met een hard schot, Koki Ogawa schoot via een Sparta-been net naast en Sontje Hansen raakte in de slotseconden van de eerste helft de lat, nadat de bal uit een hoekschop was blijven hangen en voor zijn voeten terechtkwam.

Maar kansen benutten bleek toch een lastig verhaal. Dat was ook in de tweede helft het geval toen Joshua Kitolano als eerste de mogelijkheid kreeg om iets aan de stand te veranderen. De Sparta-middenvelder kreeg meerdere kansen met de voet en het hoofd.

Bekijk hier de reacties na NEC-Sparta:

1:00 Neghli noemt wonderschone goal zijn kwaliteit: 'Ik doe het meerdere malen'

Aan de andere kant kregen Sami Ouaissa en Ogawa de mogelijkheid om de score te openen, maar het 'gouden doelpunt', dat een van beide teams voorlopig uit de zorgen zou helpen, bleef lang uit.

Enerverend slot

Pas na 84 minuten viel er wat te juichen. Een afgeslagen hoekschop kwam voor de voeten van invaller Camiel Neghli. De middenvelder besloot keihard uit te halen en vond met zijn schot de kruising.

ANP Neghli knalt Sparta op voorsprong

De opluchting was enorm aan Spartaanse zijde. Trainer Steijn dacht zijn eerste overwinning sinds zijn terugkeer begin november binnen te hebben, maar dat was niet het geval.

NEC besloot nog één keer aan te zetten en verdediger Ivan Márquez tikte na een scrimmage voor het doel van dichtbij de gelijkmaker binnen. Zo was er vreugde in Nijmegen, maar eigenlijk schiet ook de ploeg van Meijer niks op met het ene puntje.