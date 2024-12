NOS Schaatsen • vandaag, 16:15 • Aangepast vandaag, 20:23 Vier schaatsmarathons, vier zeges: oppermachtige Groenewoud wint Vier van Noord-Holland

2:23 Oppermachtige Groenewoud wint ook afsluitende marathon Vier van Noord-Holland

Ze moest er hard voor werken, maar uiteindelijk slaagde haar missie. Marijke Groenewoud heeft met overmacht De Vier van Noord-Holland op haar naam geschreven.

Net als in de afgelopen dagen in Alkmaar, Hoorn en Haarlem was de schaatsster zondag in de afsluitende marathon op de Jaap Edenbaan in Amsterdam de sterkste. Groenewoud versloeg teamgenote Bente Kerkhoff en Esther Kiel in de sprint.

Bij de mannen ging de overwinning in Amsterdam na (tweemaal) ingrijpen van de jury uiteindelijk naar Bart Swings. Sjoerd den Hertog kwam als eerste over de streep, maar werd gedeclasseerd. Later op de avond werd ook de naar de eerste plaats opgeschoven Jeroen Janissen teruggezet.

Beide mannen werden in de slotfase onreglementair geholpen door ploeggenoten die op achterstand reden. Bart Hoolwerf had aan een vijfde plaats genoeg voor de eindoverwinning in De Vier van Noord-Holland.

Aanvallen op Groenewoud

De 25-jarige Groenewoud moest in de hoofdstad hard werken om haar score van 100 procent overeind te houden. Na drie zeges in weinig enerverende wedstrijden maakte het marathonpeloton het de Friezin in de hoofdstad een stuk lastiger.

Al vroeg in de wedstrijd waren er diverse aanvallen en raakte de klassementsleidster van de vierdaagse flink achterop. Er was veel communicatie op en naast de baan om de zaken recht te zetten.

Groenewoud had haar teamgenotes nodig om de balans te herstellen. Dat lukte in het laatste kwart van de zware wedstrijd over 100 ronden. Uitlooppogingen in het zicht van de finish van Evelien Vijn en Tessa Snoek liepen door het jagende werk van Kerkhoff uiteindelijk op niets uit.

'Maakten het zwaarder dan nodig'

Groenewoud meldde zich vroeg voor de sprint en was daarin niet te kloppen. "Ik kom voor vier uit vier", zei ze voor de start van de beslissende marathon. "Het was vandaag veel dichtrijden", gaf ze toe na afloop. Tactisch klopte het niet allemaal in de beginfase bij de ploeg van Jillert Anema. "We maakten het zelf zwaarder dan nodig was", constateerde de veelvraat uit Hallum na haar vierde sprintzege op rij.

0:39 Groenewoud na vier marathonzeges in Vier van Noord-Holland: 'Zwaarder dan nodig was'

Dat ze in de slotrace als klassementsleidster diverse keren in de achtervolging moest, had haar niet uitgeput. "Mijn laatste rondje was niet mijn beste rondje. Die was niet echt goed. Wel voldoende." Vooral de afnemende kwaliteit van het ijs zorgde ervoor dat de race een slijtageslag werd. "Ik had niet echt last van vier dagen op rij een marathon, maar het ijs was uiteindelijk niet echt best."

Achter Groenewoud onderschreef Bente Kerkhoff de overmacht van de ploeg Albert Heijn Zaanlander in de vierdaagse. Ze werd net als de vorige drie races tweede achter de kopvrouw.

Swings lachende derde

"Reclame voor de sport", noemde Den Hertog de laatste strijd van 'De Vier', al wist hij toen nog niet dat hij de dagzege af moest staan. De eerste 120 - van 140 - ronden waren misschien niet de beste reclame, maar de finale maakte veel goed. Meerdere ploegen kozen de aanval om een sprint tegen klassementsleider Hoolwerf voor te zijn.

Hoolwerf reed attent mee voorin, waar hij kon leunen op zijn stevige positie aan kop van het klassement. Hij hoefde niet mee te schuiven toen Maikel Stam en Janissen met nog dertien ronden te gaan de finale openden. Op gang gebracht door achterblijver Harink vond Den Hertog de aansluiting bij Janissen, die medevluchter Stam achter zich had gelaten.

In de slotronde dacht Den Hertog met een splijtende versnelling buitenom het verschil te maken. Eindwinnaar Hoolwerf kwam als vijfde over de streep en stak net als Den Hertog de handen in de lucht. "Het was zwaarbevochten", zei Den Hertog. "We proberen de koers hard te maken, dat is onze kwaliteit. Het lukt niet altijd, maar na alleen maar sprints is dit een mooie goedmaker."

NOS Sjoerd den Hertog en Bart Hoolwerf juichen

Die goedmaker bleef niet lang staan voor Den Hertog. Een kwartiertje na de finish werd niet hij, maar Janissen aangewezen als winnaar. "Een gek staartje", zei de lachende Janissen, voor ook hij werd teruggezet in de uitslag.

De zege ging uiteindelijk naar Swings, die het sprintje in de achtervolgende groep had gewonnen.