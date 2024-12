ANP In januari schaatsten mensen op bevroren ondergelopen weilanden in de Ryptsjerksterpolder

NOS Schaatsen • vandaag, 11:10 Club van Natuurijs moet schaatstraditie beschermen: 'Kleine momentjes benutten'

Klimaatverandering en een gebrek aan vrijwilligers: schaatsen op natuurijs verkeert in zwaar weer. En dus komt de Nederlandse schaatsbond in actie. De KNSB lanceert de Club van Natuurijs om ijsverenigingen in heel het land te ondersteunen.

"De schaarse momenten dat we kunnen schaatsen moeten we met elkaar zien te benutten", zegt Jurre Trouw namens de KNSB.

De woensdag opgerichte club wil de meer dan 400 aangesloten ijsclubs helpen door bijvoorbeeld vrijwilligers te werven en op te leiden. Ook moet er kennis en expertise worden gedeeld met elkaar. Iedereen kan de club ondersteunen, met een lidmaatschap van 15 euro per jaar.

"Het is nodig, want we zien een toename van wet- en regelgeving, het vinden van vrijwilligers is een probleem, het is financieel lastig", zegt Trouw. "En we zien een toenemende vraag om te innoveren. Met de Club van Natuurijs hopen we daar een slinger aan te kunnen geven."

'Te weinig kou'

"Ik denk dat alle Nederlanders zich wel zorgen maken. Te weinig winters, te weinig kou", zegt Henk Angenent. Hij is een van de leden van de Club van Natuurijs én de laatste winnaar van de Elfstedentocht, in 1997.

ANP Henk Angenent wint vlak voor Erik Hulzebosch de Elfstedentocht van 1997.

Nee, de club zal de opwarming van de aarde niet oplossen, zegt Angenent. "Maar wat deze club wel kan doen op het moment dat het vriest, is zorgen dat die ijsvloer zo snel mogelijk gemaakt wordt."

De 57-jarige oud-schaatser geeft de ijsvereniging in Winterswijk een pluim. Daar kon afgelopen november na amper een nacht vorst al geschaatst worden. Aan het begin van dit kalenderjaar openden meer dan 200 verenigingen hun ijsbaan kortstondig. Maar daar bleef het ook bij.

"We hebben normen van zeven centimeter ijs. Misschien mag je daar wel iets toleranter in zijn. Want wat kan er gebeuren? Je kunt er doorheen zakken en dan sta je met je schaatsen in de bagger."

Het ene ijs is sterker dan het andere, zegt Angenent. "Dus dan kun je met die eisen ook een beetje sjoemelen. Die kennis moet overgedragen worden. En daar is uiteindelijk deze club voor."

ANP Eerste marathon op natuurijs van 2024 in Winterswijk

Natuurlijk, een kunstijsbaan is ook mooi, zegt Yvonne van Gennip, voormalig schaatsster en olympisch kampioene. "Daar kun je gewoon altijd op. Maar het weegt niet op tegen natuurijs."

Van Gennip: "We moeten het echt van de kleine momentjes gaan hebben. Door de krachten te bundelen en innovaties te delen denk ik dat we een heel eind kunnen komen om die momenten juist te benutten."

Elfstedentocht?

En de Elfstedentocht? Komt die er ooit nog? Nee, it giet oan, zul je Angenent niet zo snel horen zeggen. "Maar ik heb altijd hoop."

"Ik hoop echt niet dat ik ooit op latere leeftijd nog altijd de laatste winnaar van de Elfstedentocht ben. Dat meen ik echt. Zelf train ik nog elke week om ooit een keer die toertocht te kunnen rijden in Friesland."

Tot slot, zoals in het journaal, is het woord aan RTL-weervrouw Amara Onwuka. "Ik hoop dat de Elfstedentocht er nog een keer gaat komen, maar de kans is wel heel klein. De winters worden steeds warmer en korter en water heeft ook nog de eigenschap om minder snel af te koelen. Dus op het moment dat het water echt koud is, dan zitten we alweer bijna in de lente."

"Maar we hoeven ook niet helemaal pessimistisch te zijn, want korte stukjes strenge vorst zullen er zeker nog wel zijn. Als hij er komt dan sta ik vooraan met koek en zopie. Want ik denk niet dat ik 'm kan rijden."