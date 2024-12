NOS Sport • gisteren, 21:09 • Aangepast gisteren, 22:46 Groenewoud sprint naar derde marathonzege in drie dagen, ook Hoolwerf wint

1:58 Groenewoud wint ook derde wedstrijd van Vier van Noord-Holland

Marathonschaatsster Marijke Groenewoud heeft in Haarlem ook de derde wedstrijd van De Vier van Noord-Holland gewonnen. De Friezin won ook al de eerste twee wedstrijden, donderdag in Alkmaar en vrijdag in Hoorn.

Bij de mannen ging de overwinning naar Bart Hoolwerf, die overtuigend zijn tweede overwinning van de vierdaagse pakte. In de sprint bleef hij Bart Swings en Jorian ten Cate voor.

De laatste van de vier wedstrijden op rij is zondag op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.

Massasprint

Net als bij de eerdere races in de meerdaagse marathonstrijd eindigde het in een massasprint bij de vrouwen. Jet Fransen probeerde met zes ronden te gaan weg te komen uit het peloton. Albert Heijn Zaanlander, de ploeg van Groenewoud, rekende Fransen weer in.

Esther Kiel, vierde in het algemeen klassement en leider in het puntenklassement, ging de sprint aan, maar er stond geen maat op Groenewoud. Bente Kerkhoff, ploeggenote van Groenewoud, werd tweede. De derde plaats was voor Lianne van Loon.

Groenewoud gaat met 70,3 punten ruim aan de leiding in het klassement, voor Kerkhoff (59 punten).

1:37 Schaatser Hoolwerf sprint naar marathonzege in Haarlem

Bij de mannen was er sprake van meer strijd. Hoolwerf had in Alkmaar al een zege gepakt, maar in Hoorn werd hij in de sprint geklopt door Luc ter Haar, de regerend Nederlands kampioen.

Regelmatig werden er vluchtpogingen ondernomen, maar tot een definitieve kopgroep kwam het niet. Met nog zo'n dertig ronden te gaan ontstond er een breuk in het peloton, maar ook nu kwam iedereen weer bij elkaar.

De ploeg van de rappe Daan Gelling, vijfde in het klassement, zette meerdere schaatsers op kop om de sprint aan te trekken, maar zij werden voorbij gereden door Evert Hoolwerf. De oudere broer van Bart Hoolwerf zette zijn broertje af, die vervolgens met overmacht naar de winst sprintte.

Door de overwinning is de 26-jarige Hoolwerf favoriet voor de eindoverwinning. Hij leidt met 66.2 punten, voor nummer twee Harm Visser (46 punten).