AFP HTS-leider Jolani, die nu zijn echte naam Ahmed al-Sharaa gebruikt

NOS Nieuws • vandaag, 10:24 Syrische rebellenleider uit kritiek op Israëlische aanvallen op Syrië

De leider van de Syrische rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS) heeft zich voor het eerst uitgesproken over de militaire operaties van Israël in Syrië. Ahmed al-Sharaa zegt dat hij zich niet wil laten meeslepen in onnodige nieuwe conflicten. Syrië zou volgens hem uitgeput zijn.

Sharaa, die tot voort kort de nom de guerre Abu Mohammed al-Jolani voerde, zei ook dat Israël met valse voorwendselen de aanvallen op Syrië probeert te rechtvaardigen. Syrië wil zich richten op de wederopbouw na de val van het Assad-regime, aldus de rebellenleider.

HTS nam een week geleden de macht over in een groot deel van Syrië, waardoor er een einde kwam aan een halve eeuw Assad-dictatuur. De Islamitische rebellenbeweging HTS is voortgekomen uit terreurbeweging al-Qaida in Syrië en andere strijdgroepen. De groep wordt door onder meer de Verenigde Staten beschouwd als terreurgroep. HTS pleegde in het begin van de Syrische burgeroorlog gewelddadig verzet met aanslagen. Sharaa uit zich de laatste tijd pragmatischer, al is onduidelijk wat hij precies voor ogen heeft met het land.

Israël heeft eerder gezegd de aanvallen uit te voeren om te voorkomen dat wapens in handen vallen van extremisten. Het land heeft op tientallen plekken in Syrië doelen gebombardeerd. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa'ar zegt dat daarbij onder meer opslaglocaties voor chemische wapens en raketten vernietigd zijn.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft Israël sinds de machtsovername door HTS 446 luchtaanvallen uitgevoerd op Syrië. Gisteravond waren het er 61. Die waren gericht op onder meer opslagplaatsen voor raketten in de omgeving van Damascus, zegt de organisatie die opereert vanuit Engeland. Ook werd het militaire vliegveld van Hama, ruim 200 kilometer ten noorden Damascus, getroffen.

Israëlische leger in bufferzone

Nadat HTS de macht had gegrepen in Syrië, trok het Israëlische leger de bufferzone met Syrië in. Een Israëlische legerwoordvoerder zei toen dat het land zich niet wil bemoeien met de interne zaken in Syrië, maar dat de troepenverplaatsing nodig is om de veiligheid van de bezette Golanhoogten en Israëlische burgers te beschermen.

De bufferzone kwam er in de jaren 70. Syrië en Israël spraken toen af dat de zone er kwam bij de Golanhoogten. In het gebied mogen geen militairen actief zijn. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is de afspraak niet meer geldig na het vallen van het Assad-regime en de overname van de macht door de HTS-rebellen.

Israël zegt dat het niet de intentie heeft om in de bufferzone aanwezig te blijven.