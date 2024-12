EPA De diplomaten zaten aan een grote ronde tafel

NOS Nieuws • gisteren, 17:51 'Belangrijk om te voorkomen dat Syrië in chaos vervalt'

Topdiplomaten uit de Verenigde Staten, Turkije, de Europese Unie en verschillende Arabische landen benadrukken dat het belangrijk is om te voorkomen dat Syrië in chaos vervalt.

Op een bijeenkomst in de Jordaanse stad Akaba hebben ze gesproken over de situatie in Syrië na de val van het regime van president Assad. Door de verdrijving van Assad is de angst voor verdere instabiliteit in de regio aangewakkerd.

Ze willen dat staatsinstellingen in Syrië behouden blijven. Ook is steun uitgesproken voor een overgangsregeling die door Syriërs is opgesteld en die een politiek systeem mogelijk maakt "dat overeenkomt met de aspiraties van het hele Syrische volk".

Dit systeem zou tot stand moeten komen door middel van "vrije en eerlijke verkiezingen, onder toezicht van de Verenigde Naties".

Rusland en Iran, de belangrijkste steunpilaren van Assad, waren niet uitgenodigd. Ook was er geen vertegenwoordiger van Syrië bij het gesprek aanwezig.

Direct contact met HTS

De Arabische diplomaten waren voorafgaand aan het gesprek al afzonderlijk bijeengekomen. Ze riepen op tot een "vreedzame machtsoverdracht" in Syrië waarin alle politieke en maatschappelijke stromingen vertegenwoordigd zijn.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat Amerika direct contact heeft gehad met de strijdgroep HTS die na de val van Assad de belangrijkste machtsfactor is in Syrië. De groep wordt door de VS en andere Westerse landen nog steeds aangemerkt als terroristische organisatie.

Blinken wilde over die gesprekken geen details geven, maar benadrukte dat het belangrijk is om in contact te staan met de groepering over hun gedrag en de manier van regeren in de overgangsperiode.

Islamitische Staat

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Fidan zegt dat Turkije niet zal toelaten dat terroristen de overgangsfase van Syrië kapen. Eerder deze week had Blinken er in Ankara al op aangedrongen dat Turkije de door Koerden geleide rebellengroep SDF niet hindert bij het beveiligen van de kampen waar IS-strijders worden vastgehouden.

De SDF is een van de belangrijkste bondgenoten van Amerika in de strijd tegen Islamitische Staat. Maar Turkije beschouwt de groepering die een groot deel van Noord-Oost-Syrië in handen heeft als een verlengstuk van de Koerdische PKK, die al 40 jaar tegen de Turkse staat vecht.

Turkije heropende vandaag zijn ambassade in Damascus. Die bleef de afgelopen twaalf jaar gesloten in verband met de burgeroorlog in Syrië.