AFP IS-strijders in een gevangenis in het noordoosten van Syrië

vandaag, 10:00 Heeft het nieuwe Syrië nog te vrezen van IS? 'Denk dat het compleet gedaan is'

Terwijl de nieuwe machthebbers in Syrië in allerijl een nieuw landsbestuur proberen op te zetten, speelt op de achtergrond nog altijd de strijd tegen de terreurbeweging die nooit echt is weggeweest: Islamitische Staat. Na de val van dictator Bashar al-Assad ontstond direct de vrees dat de beweging zich zou hergroeperen. Maar deskundigen achten de kans klein dat IS nog een rol van betekenis zal spelen in het land.

Afgelopen zondag, kort nadat Assad naar Moskou was gevlucht, waarschuwde de Amerikaanse president Joe Biden dat IS zal proberen te profiteren van de chaotische situatie. "We zullen dat niet laten gebeuren", aldus de president. In de dagen erna voerde het Amerikaanse leger tientallen luchtaanvallen uit op IS-doelen in Centraal-Syrië, het woestijngebied waar IS met name actief is geweest in de afgelopen jaren.

Gregory Waters, IS-onderzoeker bij de denktank Middle-East Institute, denkt dat die aanvallen een grote klap zijn geweest voor de "toch al beperkte mankracht" van de terreurgroep.

Door de snelheid van de machtswissel is de chaos binnen de perken gebleven. Gregory Waters, IS-onderzoeker bij Middle-East Institute

Tien jaar geleden beheerste IS het wereldnieuws. In juni 2014 riep de groepering een 'kalifaat' uit in delen van Syrië en Irak. Op het hoogtepunt heerste IS over een gebied groter dan twee keer Nederland met daarin bijna 10 miljoen inwoners. In de jaren erna verloor IS steeds meer terrein door aanvallen van een internationale coalitie, bestaande uit meer dan tachtig landen. In 2019 raakte IS de laatste gebieden van het zelfverklaarde kalifaat kwijt.

Hoewel IS nog maar een schim is van de terreurgroep die het ooit was, is de beweging nooit helemaal van het wereldtoneel verdwenen. In juli stelde Centcom, het Amerikaanse militaire commando in het Midden-Oosten, vast dat het aantal IS-aanslagen in Syrië en Irak in het afgelopen jaar was verdubbeld. En ook in Europa zijn er het afgelopen jaar aanslagen gepleegd door IS-sympathisanten, zoals de mesaanval in het Duitse Solingen.

Chaos

Een beweging als IS profiteert van chaos. Dat de terreurbeweging niet van de recente ontwikkelingen in Syrië heeft kunnen profiteren, komt volgens onderzoeker Waters deels door de Amerikaanse luchtaanvallen. "Maar het komt ook door de snelheid van de machtswissel. Daardoor is de chaos binnen de perken gebleven."

Bovendien zijn de Amerikanen niet de enigen die de strijd tegen IS voortzetten. HTS, de rebellenbeweging die de leiding had in de omverwerping van het regime, heeft in het verleden een succesvolle strijd gevoerd tegen IS in de provincie Idlib. "HTS is militair goed georganiseerd en heeft nu het merendeel van het land in handen", zegt Yezid Sayigh, Midden-Oostenkenner van een vooraanstaande denktank in Beirut. "IS heeft geen ruimte gekregen om voormalig regeringsgebied in te nemen."

Niet heel Syrië is in handen van HTS. In verschillende delen van Syrië hebben verschillende groepen de macht, zo is te zien op de onderstaande kaart.

Waters verwacht in de komende periode hooguit enkele individuele IS-aanvallen in Syrië, maar een heropleving van de terreurgroep ziet hij niet gebeuren. "Een kleine groep strijders kon overleven in de woestijn omdat het Assad niet lukte ze te vinden en uit te schakelen. Nu hij weg is, denk ik dat we een veel effectievere anti-IS-strategie in de woestijn zullen zien."

Midden-Oostenkenner Sayigh denkt bovendien niet dat IS erin zal slagen nieuwe strijders te rekruteren. "Er is geen voedingsbodem meer. Als de nieuwe regering erin slaagt om veiligheid en stabiliteit te brengen, denk ik dat het compleet gedaan is met IS in Syrië."

IS-gevangenen

Direct na het vertrek van Assad begon HTS met het openen van de gevangenissen waarin tienduizenden tegenstanders van het regime zaten opgesloten. Dit wekte ook bezorgdheid: zitten tussen die vrijgelaten gevangenen ook IS-strijders?

Volgens Waters is niet met zekerheid te zeggen dat er géén IS-strijders zijn vrijgekomen. "Maar zij komen vrij in een compleet nieuwe realiteit. En veel van hen sloten zich niet bij IS aan vanwege de ideologie, maar om tegen Assad te vechten."

Zo'n tienduizend IS-strijders zitten opgesloten in gevangenissen in het noorden van Syrië die onder controle staan van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een Koerdische militie. Volgens Waters zijn er geen signalen dat ook die gevangenissen opengaan. "Het belangrijkste is nu om die gevangenissen veilig te houden en pogingen van IS om de gevangenen te bevrijden te voorkomen."

Naast die gevangenissen, zijn er in Syrië ook overvolle kampen met vrouwen en kinderen van IS'ers. Vlak voor de machtswisseling bezocht verslaggever Zainab Hammoud zo'n kamp:

8:32 Bevrijd van Assad, maar niet van terroristen: Syrië worstelt met IS